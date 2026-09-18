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Adama Adaktara zamalo udario kamion: Bio na meti vandala na Dedinju, sad otkrio šta su kamere snimile (Video)

Adama Adaktara zamalo udario kamion: Bio na meti vandala na Dedinju, sad otkrio šta su kamere snimile (Video)

Autori Dragana Tomašević Autori Jovana Milićević
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Adam Adaktar je otkrio šta se dešava sa incidentima u dvorištu njegove kuće, ali i da ga je zamalo udario kamion dok je bio s djecom.

Adama Adaktara zamalo udario kamion: Bio na meti vandala na Dedinju, sad otkrio šta su kamere snimil Izvor: MONDO

"Bog obrva" Adam Adaktar, prije nekoliko dana je bio žrtva vandala koji su upali na njegovo imanje na Dedinju i napravili materijalnu štetu.

Nepoznati počinioci su polomili betonsku statuu konja u njegovom dvorištu, a sada je za MONDO otkrio i da li ima neka saznanja o počiniocima.

"Imamo kamere, to su neki sitni mali vandali, postoji momenat da neko poželi da napakosti nekome. Prije nekoliko godina mi je neko ključem oštetio auto, ali čini se da je to njima u tom trenutku to značilo".

Na pitanje da li je u pitanju sujeta, Adam kaže: "Reći ćemo da su ti ljudi mnogo srećni, pa da od te sreće ne znaju drugo šta da rade".

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“Ne znaju šta će od sreće”: Adam Adaktar otkrio ko mu je napravio štetu na imanju
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

 Adam je potom iznenadio informacijom da ga je zamalo udario kamion dok je bio s djecom, što je i objavio na Tiktoku.

"To je bio momenat gdje ja njima objašnjavam da kola treba da stanu na pješačkom prelazu, a kola su naišla i nisu stala, što je bio odličan primjer da nisu sigurni ni kada misle da su sigurni i da postoji jasna podjela na normalne ljude i na 'biiip' i jednostavno su razumjeli da su sami odgovorni za sebe".

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Adama Adaktara kamion umalo udario i to dok je bio sa decom: Sada poslao jasnu poruku
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

Tagovi

Adam Adaktar kamion

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