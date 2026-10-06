Predstavnicima Ministarstva odbrane i Vojske Crne Gore novo naoružanje predstavili su pripadnici specijalnih snaga Vojske Crne Gore u kasarni „Narodni heroj Milovan Šaranović“ u Danilovgradu.

Izvor: Ministarstvo odbrane

Ministar odbrane Crne Gore Dragan Krapović i načelnik Generalštaba Vojske Crne Gore, brigadni general Miodrag Vuksanović, prisustvovali su danas predstavljanju novog pješadijskog naoružanja kompanije Češka Zbrojovka, koje se uvodi u upotrebu u Vojsci Crne Gore i sistemu za virtuelnu obuku “Guradiaris”, prenosi "Cdm".

Predstavnicima Ministarstva odbrane i Vojske Crne Gore novo naoružanje predstavili su pripadnici specijalnih snaga Vojske Crne Gore u kasarni „Narodni heroj Milovan Šaranović“ u Danilovgradu.

“Danas, uoči Dana Vojske, možemo ukazati na konkretne rezultate naših napora u modernizaciji. Predstavljamo dva simulatora za vozila JLTV koji se uvode u upotrebu u Danilovgradu, kao i prvi kontingent savremenog streljačkog naoružanja i prateće opreme koji je stigao iz Češke Republike. Riječ je o dva različita projekta sa istim ciljem, da Vojska Crne Gore ima bolje obučene pripadnike, savremenu opremu i snažnije operativne sposobnosti“, kazao je Krapović.

Ministar je istakao da je planska obnova opreme važan dio procesa unapređenja sposobnosti Vojske, imajući u vidu starost značajnog dijela postojećeg streljačkog naoružanja, zahtjeve održavanja i potrebe savremenih operacija.

„Nova oprema znatno će unaprijediti pouzdanost, preciznost, standardizaciju i interoperabilnost u našim jedinicama“, poručio je Krapović.

Govoreći o unapređenju obuke, ministar je posebno istakao značaj simulatora i savremenih tehnologija koje omogućavaju da se pripadnici Vojske kvalitetnije pripreme za rad u realnim uslovima.

„Ova dva simulatora nabavljena su kroz saradnju između vlada sa Republikom Slovenijom, a proizvela ih je kompanija Guardiaris. Omogućiće posadama vozila JLTV sistematsko uvježbavanje postupaka upravljanja vozilom, taktičkog manevrisanja, koordinacije posade i ponovljivih scenarija u bezbjednom i kontrolisanom okruženju“, kazao je Krapović.

On je ukazao i na ekonomsku vrijednost ovakvog načina obuke, koja omogućava da se dio početne i ponovljene obuke realizuje bez stalnog korišćenja operativnih vozila, čime se smanjuju potrošnja goriva, broj radnih sati i habanje tehnike.

„Uoči Dana Vojske, naša poruka je jasna. Modernizacija se mjeri sposobnostima koje se zaista uvode u upotrebu. Nastavićemo da sistematski ulažemo u ljude, obuku i savremenu opremu, uz odgovorno korišćenje svakog resursa“, poručio je ministar.

Posebnu pažnju privukla je savremena automatska puška BREN 3, koja se prva u svijetu uvodi u službenu upotrebu upravo u Vojsci Crne Gore. Riječ je o posljednjoj generaciji naoružanja kompanije Češka Zbrojovka, čije uvođenje predstavlja važan korak u procesu modernizacije i standardizacije streljačkog naoružanja Vojske Crne Gore.

Pored puške BREN 3, predstavljeni su i drugi modeli naoružanja ovog renomiranog češkog proizvođača, uključujući pištolje, puškomitraljeze i snajperske puške, čime je predstavljen širi segment novog streljačkog naoružanja koje će biti na raspolaganju pripadnicima Vojske Crne Gore.