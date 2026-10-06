Uprava carina saopštila je da je u periodu od 01.januara do 30.septembra 2026.godine zabilježila značajan rast naplate carinskih prihoda, te da taj rezultat predstavlja nastavak stabilnog trenda rasta i direktan doprinos snaženju državnog budžeta.

Izvor: MONDO

Ukupno ostvarena naplata carinskih prihoda u ovom periodu iznosi 1,105 milijardi eura. U poređenju sa istim periodom prošle godine, naplata je veća za 51,74 miliona eura ili 5%, dok je plan naplate prihoda premašen za 10,66 miliona eura, navodi se u saopštenju.

Prema strukturi naplaćenih prihoda PDV pri uvozu naplaćen je u iznosu od 725,98 miliona eura, što je više za 34,66 miliona eura, odnosno 5,01 %, u odnosu na prethodnu godinu. Po osnovu akcize naplaćeno je 322,38 miliona eura, što je više za 15,08 miliona eura ili 4,91% u odnosu na prethodnu godinu. Ostvarena naplata po osnovu carine iznosila je 54,71 milion eura, što je više za 2,09 miliona eura, ili 3,97%, dok je naplata poreza na kafu iznosila 2,1 miliona eura a ostali prihodi naplaćeni su u iznosu od 139,55 hiljada eura.

Ukupno ostvarena naplata carinskih prihoda za septembar 2026. godine iznosila je 133,97 miliona eura, što je u odnosu na prethodnu godinu više za 7,23 miliona eura odnosno 5,71%. Kod svih kategorija prihoda zabilježen je rast naplate, kazali su iz Uprave carina.

Oni su dodali da kontinuirano unapređenje carinskih procedura i efikasnijih kontrola predstavlja osnov za nastavak pozitivnih trendova u naplati prihoda uz dosljednu primjenu propisa.

"Uprava carina će i u narednom periodu biti usmjerena na efikasnu naplatu prihoda, unapređenje poslovnog ambijenta i dalju modernizaciju carinskog sistema", zaključuje se u saopštenju.