Podgorički piknik ponovo je u Univerzitetskom parku, gdje je danas počelo dvodnevno druženje ispunjeno muzikom, kulturom, zabavom i brojnim sadržajima, a program se nastavlja i sjutra.

Izvor: MONDO/ Nina Davidović

Podgorički piknik ponovo je u Univerzitetskom parku, gdje je danas počelo dvodnevno druženje ispunjeno muzikom, kulturom, zabavom i brojnim sadržajima, a program se nastavlja i sjutra.

Prvi dan piknika donio je raznovrstan muzički program, uz nastupe Tine Džankić, Miqellyja, Grupe More, Stefana Bulatovića, Sen Olivera i MOODYKID-a, dok će se muzika i druženje nastaviti i sjutra, kada publiku očekuju Filip Sjekloća, Peđa Radović, Tina Džankić, GileRZ, Luton i Šćepa. Osim muzičkog programa, posjetioce očekuju i brojni prateći sadržaji – kreativne radionice, foto-radionica i foto-konkurs, radionica vajanja, sportske aktivnosti, Green Corner, kao i bazar rukotvorina.

Poseban dio programa namijenjen je i brucošima, koji kroz sportski kutak, kreativne aktivnosti i druge sadržaje imaju priliku da upoznaju kampus i provedu vrijeme u druženju.Sve to Univerzitetski park pretvara u mjesto susreta, druženja i dobre energije, gdje svako može pronaći nešto za sebe – od muzike i umjetnosti do sporta, kreativnih aktivnosti i boravka na otvorenom.

Program traje tokom oba dana, a ulaz je slobodan, pa ako još nemate plan za sjutra, okupite ekipu, povedite dobro raspoloženje i provedite dan u Univerzitetskom parku uz muziku, kreativnost i dobru atmosferu.

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