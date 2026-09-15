Darko Lazić se oglasio zbog pretučene influenserke: "Jedna fotografija nije dokaz prijateljstva"

Kristina Kika Živković brutalno je pretučena, a zbog zajedničke fotografije sa Darkom Lazićem mnogi su shvatili da je influenserka bliska sa folkerom.

Izvor: Matija Popović / MONDO

Pjevač Darko Lazić oglasio se na društvenim mrežama nakon što se njegovo ime pojavilo u medijskim izvještajima o influenserki Kristini Kiki Živković, koja je javno objavila snimak fizičkog napada za koji tvrdi da ga je preživjela 31. maja.

Živkovićeva je na društvenim mrežama objavljivala fotografije sa Darkom Lazićem i njegovim pokojnim bratom Draganom, zbog čega je predstavljena kao prijateljica njegove porodice.

Pogledajte kako izgleda influenserka koja je pretučena:

Darko se sada oglasio putem Instagrama i odlučno demantovao da fotografije koje postoje mogu da budu dokaz bilo kakvog bliskog ili prijateljskog odnosa.

"Na brojnim nastupima i privatnim proslavama fotografisao sam se sa velikim brojem ljudi i zaista ne mogu da pamtim svaku osobu sa kojom sam se fotografisao. Jedna fotografija ne može biti dokaz prijateljstva, bliskosti ili bilo kakvog posebnog odnosa. Zato zahtijevam da se moje ime više ne dovodi u potpuno pogrešan kontekst i da se od mene ne prave dio priča sa kojima nemam nikakve veze. Ja sam estradni umjetnik i želim da se o meni govori zbog moje muzike, pjesama, koncerata i nastupa, a ne kroz "sivu hroniku", kriminal ili tuđe priče i konstrukcije."

Na kraju objave još jednom je jasno odbacio bilo kakvu povezanost sa navodima iz priče.

"Ovim putem još jednom jasno demantujem bilo kakvu povezanost sa navodima koji su objavljeni i molim medije da moje ime ubuduće ne koriste u tom kontekstu", napisao je Darko Lazić.

Podsjetimo, Kristina Kika Živković objavila je snimak na kojem se vidi fizički napad, a navela je da je dugo ćutala zbog straha za sebe i porodicu. Istakla je da se obratila nadležnim institucijama i da posjeduje dodatne dokaze koje je spremna da im preda.