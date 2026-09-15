Domaća estrada uveliko zakazuje nastupe za decembar i januar, a već je i poznato kolike su honorare pogodili, naročito kada je reč o najluđoj noći

Izvor: Miloš Ćetković

Mesecima unazad srpska estrada je brujala o "lošoj sezoni" na primorju. Iako su pojedini izvođači bili bukirani čitavog leta, više je onih koji su neslavno prošli, te nisu zaradili kao prethodnih godina.

No, čini se da se situacija menja pred zimsku sezonu, jer su Crnogorci odlučili da igraju na sigurno, te da za praznike "bukiraju" najveće zvezde regiona, koje će, logično, dobiti i najveće honorare u najluđoj noći. Tako za Zdravka Čolića, Svetlanu Cecu Ražnatović, Dina Merlina, Željka Joksimovića, Seku Aleksić, Sašu Matića i Jakova Jozinovića u predstojećoj sezoni nema zime.

Vidi opis Estrada već pogodila novogodišnje tezge: Pevač za kog Karleuša nije imala para najskuplji, otkriveni svi hororari Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: MONDO Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: MONDO Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: MONDO Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: MONDO Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: MONDO Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: MONDO Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: MONDO Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: MONDO Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: MONDO Br. slika: 10 10 / 10

Inače, poznato je da je Zdravko Čolić jedan od najskupljih pevača, a nedavno je čak i Jelena Karleuša priznala da, uprkos željama ćerke, nije imala novca da ga angažuje da peva na punoletstvu.

Izvor Kurira otkrio je sve o njihovim honorarima.

"Kao i prošle godine, i ove se ide na sigurno. Publika mora da bude zadovoljna, a to može jedino ako program i izvođači budu na nivou. Narodna i zabavna muzika jedine su koje prolaze kad je doček Nove godine u pitanju. Ljudi vole da se provesele uz hitove koji traju. Recimo, Čola 31. decembra nastupa u Kotoru, i to za navodno 120.000 evra, Ceca Ražnatović je rezervisana u Tivtu i tom prilikom će inkasirati 100.000 evra", započeo je insajder Kurira.

"Pored nje, u programu učestvuju Peđa Jovanović za navodno 30.000 evra, Jakov Jozinović za navodno 40.000 evra i Mirza Selimović za navodno 20.000 evra", dodao je.

Ludilo sva 3 dana praznika

Prema njegovom rečima, celo primorje je pokriveno sva tri dana praznika.

"U Baru, koji je za prošli doček bio jedna od najposećenijih destinacija, ove godine za doček peva Seka Aleksić, navodno za 60.000 evra, a za reprizu Dino Merlin za 90.000 evra.

U Herceg Novom će publiku zabavljati Saša Matić za navodno 50.000 evra, a 1. januara Nataša Bekvalac za 30.000 evra. Glavna zvezda u Budvi, koja po tradiciji okuplja najzvučnija imena, biće Željko Joksimović, koji će za svoj angažman inkasirati 70.000 evra. Naravno, u ovu cenu ulaze i troškovi cele organizacije, a deo novca ide i pratećim bendovima", otkriva sagovornik.

"Nije se štedelo jer su sve opštine i turističke organizacije saglasne da neće da rizikuju s mladim autotjun pevačima ili nekim rok bendovima kao u prošlosti, kad su bili u minusu. Ide se samo na provereno jer će na taj način privući i lokalno stanovništvo, ali i turiste iz celog regiona. Interesantno je i to da i pored loše sezone nastupa u Crnoj Gori najveće zvezde dobijaju najveći novac za ulazak u 2027. godini. To jeste specijalno veče, ljudi vole da se provedu, opuste i da se razonode", zaključio je izvor na kraju.

(Kurir.rs/MONDO)