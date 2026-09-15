"Pitala sam ljude šta je sa njim": Milica Pavlović otkrila zašto više nije u kontaktu sa Stefanom Živojinovićem

Pripadnici sedme sile su pevačicu Milicu Pavlović sačekali na aerodromu, sa kojom su na kratko porazgovarali.

Izvor: MONDO/printscreen

Milica Pavlović vratila se iz Luksemburga gde je bila na koncertu čuvene grupe "Pusiket dols". Tom prilikom govorila je o karijeri, privatnom životu i planovima.

Kako je istakla, uživala je na koncertu čuvene ženske grupe koja i nakon dve decenije ima istu popularnost.

"Bilo mi je predivno u Luksemburgu, ali nisam dobro proverila karte i vreme čekiranja, tako da sam ceo dan provela na aerodromu. One su stvarno neverovatne, volela bih da imam takvu karijeru i tako da izgledam kao one za 20 godina. Očekivala sam da će biti odličan koncert, ali na onom nivou da će biti produkcija... Stvarno je bilo sjajno. I one su sinoć imale neke pehove, koje sam i ja imala. Svi smo mi isti, samo je budžet drugačiji", rekla je Pavlovićeva.

O Stefanu Živojinoviću

Milica Pavlović je bila bliska sa rođenim bratom Filipa Živojinovića, Stefanom, koji se povukao iz javnosti, a sada je rekla da je i njihov kontakt prekinut.

"Nisam nažalost ostala u kontaktu sa Stefanom. Više puta sam pitala neke ljude za koje sam mislila da će mi reći informaciju gde je i šta se dešava sa njim. Neki su mi rekli nešto, drugi nisu znali šta da mi kažu. Ja bih Stefana jako volela da vidim, on je divna duša. Mi smo se u jednom periodu družili i viđali. Kontakt je prekinut kada se povukao sa estrade", otkrila je pevačica.

(Blic/MONDO)