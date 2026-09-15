Evroliga je riješila da promjeni pravila pred sezonu 2026/27, a najzanimljivije je ono koje se odnosi na nesportski faul koji kao kategorije više ne postoji, već će biti podijeljen u dvije kategorije.

Izvor: MN Press

Evroliga uvodi promjene na više frontova, dok čekamo razrješenje situacije u čijem će vlasništvu ostati ovo takmičenje i kako će izgledati, dolaze nam informacije o promjenama pravila na terenu. Elitno takmičenje je objavilo niz promjena i pojašnjenja pravila koja će se primjenjivati u Superkupu Evrolige 2026, kao i tokom sezone 2026/27 u Evroligi i Evrokupu.

Izmjene se odnose na pravila koja definišu početak akcije šuta, dok je nesportska lična greška zamijenjena s dvije nove kategorije prekršaja, isti slučaj je i sa tehničkom greškom, a promjene su uslijedile i za akcije šuta. Evroliga je podsjetila i na pravila po kojima se razlikuje od FIBA takmičenja, a tu je podsjetila na čelendže trenera, polukrug ispod koša, dešavanja na terenu prilikom tuče...

Akcija šuta

Kod šuta iz skoka ili drugog šuta iz kretanja, akcija šuta sada počinje u trenutku kada igrač pokrene ramena i loptu naviše u pravcu koša, a igrač mora da se nalazi u prednjem polju kako bi se ta akcija računala kao šut. Prodor ka košu procjenjuje se odvojeno - akcija šuta kod prodora obično počinje između linije za tri poena i koša, kada igrač uzme loptu u kontrolu i nastavi pokret šuta sve do izbačaja.

Dodatna pojašnjenja: Nova pravila preciziraju i nekoliko specifičnih situacija. Kod takozvanog "rip-through" pokreta, odnosno kontakta pri bočnom pokretu, dosuđuje se isključivo lična greška na zemlji, a ne greška pri šutu. Kontakt sa šuterskom rukom u završnici pokreta dozvoljen je samo ako je minimalan i ako do njega dođe čisto nakon što je lopta napustila ruku. Kontakt sa bočnom stranom šake, ručnim zglobom, rukom ili tijelom i dalje se uvijek smatra greškom. Ako defanzivac uđe u prostor za doskok šutera i šuter prilikom doskoka stane na njegovo stopalo, biće dosuđena flagrantna greška, umjesto ranije nesportske greške.

Tehničke greške

Tehničke greške sada su podijeljene u dvije kategorije. "Kategorija 1" računa se za isključenje sa utakmice i obuhvata, između ostalog, nepoštovanje u komunikaciji, provociranje protivnika, ometanje protivnikovog pogleda i simuliranje prekršaja.

"Kategorija 2" ne računa se za isključenje i obuhvata odugovlačenje igre, zadržavanje na obruču nakon zakucavanja i nedozvoljeno ometanje lopte pri posljednjem slobodnom bacanju.

Nesportska lična greška više ne postoji

Nesportska greška zamijenjena je sa dvije kategorije: Nesportska lična greška više ne postoji, već su uvedene dvije odvojene kategorije.

Disruptivna (ometajuća) greška odnosi se na kontakt kojim se prekida tok igre i protivnik dovodi u nepovoljan položaj, ali koji nije dovoljno ozbiljan da bi bio okarakterisan kao flagrantna greška. To, na primjer, uključuje faul kojim se zaustavlja kontranapad ili prekida sat u završnici četvrtine.

odnosi se na i protivnik dovodi u nepovoljan položaj, ali koji nije dovoljno ozbiljan da bi bio okarakterisan kao flagrantna greška. To, na primjer, uključuje faul kojim se zaustavlja kontranapad ili prekida sat u završnici četvrtine. Flagrantna greška odnosi se na kontakt koji nije legitiman košarkaški potez ili je nepromišljen, nasilan ili opasan. Obje greške nose istu kaznu kao nekadašnja nesportska greška, ali se za isključenje sa utakmice računa samo flagrantna greška.

Isključenje igrača i trenera. Igrač će biti isključen nakon dvije tehničke greške Kategorije 1, dvije flagrantne greške ili jedne tehničke greške Kategorije 1 i jedne flagrantne greške. Glavni trener biće isključen nakon dvije lične tehničke greške Kategorije 1 ili nakon tri tehničke greške Kategorije 1 koje su povezane sa ponašanjem klupe, bez obzira na to da li su sve tri dodijeljene klupi ili je jedna pripisana treneru lično.

Ostala pravila koja treba znati ove sezone

Ovo nisu nova pravila za sezonu 2026/27, već pravila koja je Evroliga prilagodila svojim takmičenjima i koja se razlikuju od standardnih FIBA pravila. Ona se najčešće pominju u situacijama kada se osporava neka sudijska odluka: