SAD su potvrdile raspoređivanje svemirskog oružja u orbiti, što označava novu fazu u vojnoj strategiji i zaštiti od prijetnji.

Izvor: NASA Space News

SAD su potvrdile da su rasporedile svemirsko oružje u Zemljinoj orbiti, što je prvi put da su priznale takve ofanzivne sposobnosti.

Sekretar Ratnog vazduhoplovstva SAD Troj Mejnk rekao je da je oružje "u orbiti" bilo neophodno kako bi se američke snage zaštitile od neprijateljskih djelovanja, piše BBC.

Govoreći na Konferenciji o vazduhu, svemiru i sajber-prostoru u ponedeljak, Mejnk je izjavio da su SAD spremne za "prijetnje koje se razvijaju", ali nije detaljnije govorio o mogućnostima oružja niti o tome kada je postavljeno u orbitu.

Visoki vojni zvaničnici ranije su navodili da planiraju da pojačaju vojne kapacitete u svemiru, pozivajući se na ruske i kineske programe koji razvijaju načine za napad i ometanje američkih satelita u budućem sukobu.

Trampova administracija je saopštila da su kapaciteti bazirani u svemiru i rakete presretači ključni dio njenog planiranog odbrambenog sistema "Zlatna kupola" za zaštitu SAD od raketa i drugih prijetnji iz vazduha.

Sporazum iz 1967. godine zabranio je oružje za masovno uništenje u orbiti. Od tada, ključne sile, uključujući SAD, Rusiju i Kinu, istražuju druge mogućnosti koje nisu obuhvaćene sporazumom, kao što je gađanje satelita rivala – koji su ključni za vojne komunikacije, nadzor i navigaciju.

Prošle godine, predsjednik Donald Tramp izdao je izvršnu uredbu u kojoj se naglašava uloga Svemirskih snaga SAD ne samo u odbrani resursa, već i kao napadačke sile.

Šta su Svemirske snage SAD?

Svemirske snage SAD, najnoviji vid američke vojske u poslednjih više od 70 godina, osnovane su 2019. godine radi zaštite američkih resursa u svemiru, uključujući stotine satelita koji se koriste za komunikaciju i nadzor.

Portparol Svemirskih snaga SAD izjavio je:

"Kontrola svemira obuhvata oblasti misija potrebne za osporavanje i kontrolu svemirskog domena – primjenom kinetičkih i nekinetičkih sredstava kako bi se uticalo na sposobnosti protivnika putem ometanja, degradacije, pa čak i uništenja, ako je potrebno. Ove sposobnosti mogu se koristiti u ofanzivne i defanzivne svrhe po nalogu operativnih komandi."

Početkom februara otkriveno je da su dva ruska satelita vjerovatno presretala komunikacije najmanje desetak evropskih satelita od početka ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine.

Takva presretanja su možda omogućila ruskim obavještajnim službama da čitaju osjetljive podatke koje oni prenose, ili hipotetički, čak i da preuzmu kontrolu nad satelitima.

Godine 2024. SAD su saopštile da je Rusija lansirala satelit za koji vjeruju da bi mogao biti sposoban za napad na druge takve letjelice. Rusija nije javno komentarisala to pitanje.

Svemirske snage SAD navode da Kina "razvija i koristi svemirske i protivsvemirske kapacitete kao dio strategije vojne modernizacije", dok Rusija "posmatra svemir kao domen ratovanja i vjeruje da će dominacija u svemiru biti odlučujući faktor u budućim sukobima".

(MONDO)