Roditelji srednjoškolaca iz više zetskih naselja postavili su 1. oktobar kao krajnji rok do kojeg očekuju uvođenje direktne i adekvatne autobuske linije između Zete i Podgorice.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Nakon peticije koju je potpisalo više od 1.000 građana, brojnih obraćanja nadležnim institucijama i urgencija upućenih Ministarstvu saobraćaja, poručuju da više ne žele obećanja i načelnu podršku, već konkretan odgovor – kada će njihova djeca dobiti bezbjedan, redovan i organizovan prevoz, prenosi Dan.

Ukoliko direktna autobuska linija ne bude uvedena do 1. oktobra, roditelji ne isključuju mogućnost organizovanja protesta. Ističu da na rješenje čekaju već godinu dana i da više ne žele da njihova djeca još jednu zimu dočekaju sa ovako neadekvatno organizovanim prevozom.

Gordana Popović iz Balabana, kaže da očekuju da se do 1. oktobra uvedu direktne linije, saznaje Dan.

"To je dovoljno vremena da pokrenu izmjenu zakona i da glasaju. Sve što je njima u interesu izglasaju u kratkom roku, čak i putem telefona, tako da mogu i nama građanima, koji su ih doveli na te pozicije, da izađu u susret. Dopise na više adresa poslala sam 8. septembra. Od svih njih odgovorilo je Ministarstvo prosvjete koji kažu da sa tim problemom nemaju ništa, osim što mogu subvencionisati mjesečne karte. Iz Puteva su dogovorili da će raditi onako kako im se naloži i to je logično, to razumijemo. Opština Zeta je poslala apel i na tome se stalo. Od svih ostalih nijesmo dobili odgovor. Očekivali smo da će nam prvo odgovor stići iz Ministarstva saobraćaja, pa da će nas možda i na razgovor pozvati, ali ništa od toga se nije desilo. Zato sam im danas poslala urgenciju jer nama je ovo urgentna situacija. Obratila sam se i Zaštitniku ljudskih prava i sloboda Crne Gore, jer smatramo da su prava djece ugrožena", saopštila je Popović.

Njoj je, kako navodi, neshvatljivo kako se zakon selektivno primjenjuje, pa autobusi mogu da voze za Botun, a za ostala naselja ne.

"Ministarka prosvjete je obilazila Botun i rješava probleme djece tog mjesta, a za našu djecu nije nadležna. Botun je isto dio Zete. Svi su se skoncentrisali na Botun i svi znamo zbog čega je to tako, ali ima djece i mimo Botuna. Zašto da djeca iz Botuna imaju direktnu liniju, a naša da presijedaju i putuju satima?Pozivaju se na zakon, pa zar on nije za sve isti. Što se taj zakon ne promijeni, jer on treba da služi građanima. Do 1. oktobra čekamo da autobus krene. U slučaju da se to ne desi mi ćemo dogovoriti dalje korake, ali ne isključujemo mogućnost organizovanja protesta" kaže Popović.

"Nakon prikupljenog velikog broja potpisa, obraćanja na više adresa institucija, zadovoljna sam što je problem prepoznat i zahtjev uvažen, ali sam nezadovoljna jer konkretnog odgovora nema", kaže Ivana Mijović sa Trešnjice. Ona ističe da je krajnji rok za uvođenje direktne linije 1. oktobar.

"Ne tražimo da nam se govori „biće riješeno“, nego konkretno da nam kažu kada kreću autobusi. Naš krajnji rok je da krenu do 1. oktobra. Ovo je naš zahtjev od kojeg odustati nećemo, a oni sad neka se izjasne konkretno. Očekivali smo odgovor od Ministarstva saobraćaja, a trebala bi i naša Opština sa nama da zastupa ovu priču, a ne da upućuje apel. Treba konkretno i zajednički da se borimo. Nećemo obećanja, nego konkretne poteze. Imaju 15 dana da to završe. Smatramo da im je to dovoljno, ukoliko žele. mi vremena za čekanje nemamo. nama ne treba priča mi ćemo promijeniti zakon u najskorijem vremenu, mi tražimo da prevoz krene od 1. okobra. Kada dobijemo konkretne odgovore mi ćemo odlučiti šta dalje. Ne isključujemo mogućnost protesta" kaže Mijović, prenosi Dan.

Vanja Srdanović iz Mahale, nada se da će do 1. oktobra autobusi početi da prevoze djecu direktno do Podgorice.

"Nisu ni nas roditelji vozili do škole, ali smo imali autobus do Sat kule i odatle neko pješke, neko autobusom. Ali da djeca presijedaju na Ćemovsko polje to je stvarno loše. Voljela bih da neko od donosioca odluka i ovakvih zakona sa našom djecom uđe na Golubovce i vozi se makar do Trgovinske škole, ali sa presijedanjem. Niko od roditelja ne bježi da kupi mjesečnu kartu, ali da znamo da djeca imaju prevoz. Svi smo složni oko zahtjeva, tako da se možemo lako složiti i da organizujemo proteste. Očekujemo da u najskorije vrijeme nadležni odgovore konkretno kada će da promijene zakon i uvedu direktnu liniju " kaže Srdanović.