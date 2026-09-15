Službenici Odjeljenja bezbjednosti Bar uhapsili su M.K. (45) iz Bara zbog sumnje da je počinila krivično djelo ubistvo u pokušaju na štetu svog supruga.

Izvor: MONDO/Gordana Šćepanović

Incident se dogodio sinoć oko 20 časova u naselju Polje, kada je dežurna služba barske policije obaviještena iz Hitne medicinske pomoći da je njihovoj ekipi prijavljen slučaj povrijeđenog muškarca.

Po dolasku na lice mjesta, medicinski radnici su u stanu zatekli muškarca sa ubodnom ranom u predjelu gornjeg dijela grudnog koša. Povrijeđeni je potom transportovan u Opštu bolnicu Bar, gdje mu je ukazana ljekarska pomoć.

Policija je odmah izašla na lice mjesta, gdje su zatekli M.K. i njenog supruga, dok je u stanu bilo i više osoba od kojih su prikupljena obavještenja u vezi sa događajem.

Prema dosadašnjim saznanjima policije, prethodno je došlo do verbalne svađe između supružnika. Sumnja se da je M.K. nakon toga uzela kuhinjski nož i suprugu zadala ubodnu ranu u predjelu grudnog koša.

O događaju je obaviješten državni tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, koji je naložio da M.K. bude lišena slobode zbog sumnje da je počinila krivično djelo ubistvo u pokušaju.

Ona će, uz krivičnu prijavu, u zakonskom roku biti sprovedena nadležnom državnom tužilaštvu.