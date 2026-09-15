Nakon godina rada u Libiji, Dijana Stevanović postaje zvanična frizerka Moamera el Gadafija i njegove porodice.

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Nakon godinu dana rada u Libiji, Dijana Stevanović je odlučila da ostane u toj zemlji. Nastavivši rad u struci, već naredne godine postala je zvanična frizerka porodice Gadafi, što joj je ubrzo donijelo brojna ovlašćenja i privilegije.

Dijana je svojevremeno ispričala za ATV kakva je sve iskustva doživjela radeći za jednog od najmoćnijih ljudi na svijetu, Moamera el Gadafija i kako je na kraju jedva izvukla živu glavu iz ratom zahvaćene Libije, te kako je smršala 90 kilograma.

"Rekao mi je ‘Ošišaćeš me kako ti ja kažem’. Nakon toga sam mu se obratila na tečnom arapskom, što je njega iznenadilo. Pitala sam ga da li mogu da sjednem da se smirim, i dalje sam se tresla od treme. Njemu je sve to bilo neobično i priznao je da ga do tog trenutka niko nije pitao da sjedne u njegovoj blizini.

Na to sam mu odgovorila da je bolje da sjednem i smirim se, nego da mu drhtavim rukama odsiječem uvo i završim u zatvoru, na šta se on glasno nasmijao, i tu počinje naša saradnja", navela je Dijana.

Vidi opis "Pitala sam ga nešto što ga niko nije pitao": Dijana je bila Gadafijeva frizerka, a ovako je opisala prvi susret Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Facebook/Dijana Stevanovic Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Facebook/Dijana Stevanovic Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Facebook/Dijana Stevanovic Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Facebook/Dijana Stevanovic Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Facebook/Dijana Stevanovic Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Facebook/Dijana Stevanovic Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Facebook/Dijana Stevanovic Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Facebook/Dijana Stevanovic Br. slika: 8 8 / 8

Dijana je u intervju za portal Bijeljina danas otkrila još detalja o tom susretu. Navela je da su tada razgovarali o bivšoj Jugoslaviji pošto je Gadafi bio veliki poštovalac Tita. Znao je i dosta riječi na srpskom, jer je veliki broj ljudi iz SFRJ, a kasnije iz Srbije bio zaposlen u rezidenciji - od kuvara, domaćice rezidencije, sofredžije pa sve do domara, bejbisiterke i zdravstvenih radnika. Nakon tog razgovora, uspjela je konačno ošišati libijskog vođu.

"Odmah posle toga sam postala zvanični frizer rezidencije, a uz to su išle mnogobrojne povlastice. Svaki zaposleni naravno prolazi i detaljne provjere, koje znaju trajati i po godinu dana. Nakon godinu dana rada kao frizer u rezidenciji, dobijam zaduženje za nabavku i uvoz svih higijenskih i kozmetičkih preparata za porodicu Gadafi, a po njihovoj želji. Svi preparati su morali proći dataljne laboratorijske kontrole, a tek nakon toga su dobijali zvanične deklaracije i pečat rezidencije, a taj posao je nosio veliku odgovornost. Kada radite u rezidenciji, vi pored svog osnovnog posla obavljate i druge zadatke koji vam se povjere, a vaši zadaci se konstanto šire", ispričala je Dijana.

(MONDO)