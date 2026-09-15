SAD su uvele sankcije ruskoj VTB banci jer je pomagala Iranu da izbjegne ranije nametnute mjere. Vašington na ovaj način nastavlja sa pojačavanjem ekonomskog pritiska na režim u Teheranu.

Izvor: Jacovides Dominique/Pool/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Sjedinjene Američke Države u ponedeljak su uvele sankcije ruskoj VTB banci zbog veza sa Iranom. Američko ministarstvo finansija tereti banku da je pomagala u izbjegavanju sankcija nametnutih Iranu, čime Vašington nastavlja sa pojačavanjem ekonomskog pritiska na Teheran, prenosi Rojters.

Proširenje sankcija iz 2022. godine

VTB, druga po veličini ruska banka, već se nalazi pod američkim sankcijama. Prvi paket mjera uveden joj je 2022. godine, nakon početka ruske invazije na Ukrajinu.

Poruka iz Ministarstva finansija

"U sklopu operacije 'Economic Outcast', Ministarstvo finansija nastaviće da cilja i ometa sve koji pružaju materijalnu, tehnološku ili finansijsku podršku koja iranskom režimu omogućava održavanje terorističkih aktivnosti", izjavio je američki ministar finansija Skot Besent.

"Ministarstvo neće tolerisati nikakvu podršku tom režimu i nastaviće da identifikuje, razotkriva i izoluje one koji pomažu Iranu", dodao je on.

Najava novih mjera

Besent je još prošle nedelje najavio da će administracija predsjednika Donalda Trampa sankcionisati jednu veliku banku. Ta najava dio je kontinuiranog ekonomskog pritiska na Teheran, čiji je cilj okončanje sukoba između SAD i Irana koji traje već više od šest mjeseci.

Dosadašnje sankcije Iranu

Od početka sukoba u februaru, Sjedinjene Američke Države uvele su Iranu čitav niz ekonomskih mjera. Te mjere su usmjerene na iranski izvoz nafte, brodske mreže, kanale za nabavku oružja, finansijske posrednike, mjenjačnice digitalnih valuta i avio-veze.