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Spojio ih film "Nedelja", a sada su rekli sudbonosno "da": Smuvali se na setu, pa napravili bajkovito vjenčanje

Spojio ih film "Nedelja", a sada su rekli sudbonosno "da": Smuvali se na setu, pa napravili bajkovito vjenčanje

Autor Ana Živančević
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Maša Đorđević i Stefan Vukić su se vjenčali nakon što su se upoznali na setu filma "Nedelja".

Smuvali se na setu, pa napravili bajkovito vjenčanje Izvor: Instagram printscreen

Mladi glumački par Maša Đorđević i Stefan Vukić izgovorili su juče sudbonosno "da" i zvanično stali na ludi kamen.  Novovjenčani supružnici lijepe vijesti podijelili su sa svojim pratiocima na društvenim mrežama, gdje su objavili niz emotivnih fotografija i snimaka sa vjenčanja.

Njihova ljubavna priča ima i filmski početak, budući da su se Maša i Stefan zbližili tokom rada na filmu i seriji "Nedelja", koji prate život legendarnog pjevača Džeja Ramadanovskog.

Pogledajte kako su izgledali na svadbi:

Njihovi profesionalni putevi ukrstili su se upravo na ovom velikom regionalnom projektu, a mjeseci provedeni na snimanju, probe i druženja doveli su do toga da se među njima rodi ljubav.

Koliko im je upravo "Nedelja" promijenila život, svojevremeno su potvrdili i sami glumci, kada su tokom promocije projekta poručili: "Nedelja nam je donijela nas."

Evo još njihovih fotografija:

Nakon uspjeha filma, koji je premijerno prikazan početkom 2024. godine, Maša i Stefan sada su svoju ljubav krunisali brakom, a slavlje su, kako se može vidjeti na fotografijama i snimcima, podijelili sa porodicom, prijateljima i bliskim ljudima.

Pored velikog razloga za slavlje na privatnom planu, Stefan Vukić ima razloga za zadovoljstvo i kada je riječ o karijeri. On igra glavnu ulogu u filmu "Izlet" reditelja Nenada Pavlovića, koji je nedavno izabran za srpskog kandidata za prestižnu nagradu Oskar, piše Kurir.

Izvor: Nova / MONDO

Tagovi

maša đorđević stefan vukić vjenčanje svadba

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