Poznatoj manekenki preminula beba samo 14 h nakon rođenja: Nestala sa mreža, pa uslijedila tragična objava

Katja i njen suprug Igor odlučili su da uzrok smrti ćerke zadrže u okviru porodice.

Izvor: Instagram printscreen / dorozhko

Poznata 29-godišnja manekenka i blogerka Katja Dorožko podijelila je sa javnošću tužne vesti, njena novorođena ćerka preminula je svega 14 sati nakon porođaja.

Nakon što se na neko vrijeme povukla sa društvenih mreža, pratioci su počeli da postavljaju pitanja o njenoj trudnoći i porođaju. Manekenka Katja je odlučila da prekine ćutanje i odgovori na pitanje jedne korisnice, istakavši da ne želi detaljnije da govori o tragediji jer je na mrežama prati mnogo trudnica.

"Naša ćerka je izabrala kratak put"

"Ne želim da govorim o ovoj temi na društvenim mrežama. Prati me mnogo trudnih djevojaka. Ovo je priča samo naše porodice, mene i mog muža. Naša ćerka je izabrala za sebe kratak put, živjela je samo 14 sati. Najljepša djevojčica. To je sve što mogu ovdje da kažem"poručila je Katja.

Prošle godine dobili sina

Katja i njen suprug, brazilski biznismen Igor Alesandro de Moura, nisu željeli da otkrivaju uzroke smrti djevojčice, odlučivši da detalje sačuvaju u krugu porodice.

Inače, par je u proljeće 2025. godine dobio prvog sina Nikolaja, nakon čega je manekenka objavila drugu trudnoću i dijelila fotografije na kojima je izgledala srećno pored supruga i sina.

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Katja Dorožko, rodom iz Petrozavodska, u prošlosti je bila u žiži javnosti i zbog emotivnih veza sa poznatim fudbalerima Antonom Mirančukom i Luizom Adrijanom. Sa brazilskim preduzetnikom Igorom stvorila je porodicu i postala majka, a sada zajedno prolaze kroz najveći porodični gubitak.

(Žena Blic / MONDO)