Frontmen Magla benda, Vladan Savić, otkrio je poruke novog albuma "Krive Drine", inspirisanog simbolikom bonsai drveta.

Izvor: Youtube printscreen/ MAGLA

Magla bend objavila je prve pjesme sa novog albuma "Krive Drine". Nakon velikih koncerata u Sava centru, muzičari su odlučili da novu eru obilježe simbolom bonsai drveta koiji je metafora strpljenja, unutrašnje snage i istrajnosti.

Pogledajte fotografije Vladana Savića pred koncert u Sava centru:

Vidi opis Misterija novog albuma Magla benda konačno riješena: Otkriveno šta krije neobičan simbol koji svi komentarišu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 8 8 / 8

Publika ima priliku da čuje prve dvije numere pod nazivom "Čuvam je" i "Dogodine". Zanimljivo je da je pjesma "Čuvam je" nastala kao autorski poklon Albina i Ajzija dugogodišnjim prijateljima i čelnicima menadžmenta benda, Tanji i Peđi Anđelkoviću, u čast njihove višedecenijske ljubavi i poslovnog partnerstva.

Druga numera, "Dogodine", predstavlja njen vizuelni i tematski nastavak koji donosi atmosferu velike srpske svadbe, uz učešće iste manekenke u spotu.

"Magla se nije desila slučajno jer nikada nije bila samo obično ime. Magla je osjećaj. Ona se ne vidi jasno, ali se osjeća. Kao ljubav. Kao dom. Kao uspomena kojoj se vraćaš kad zatvoriš oči", objašnjava frontmen Vladan Savić.

Frontmen benda Vladan Savić otkrio je kakvu poruku nosi novi album "Krive Drine".

"Bonsai drvo je veliko drvo koje je naučilo da raste kroz ograničenja, vjetrove i vrijeme, a da pritom nikada ne izgubi svoje korjenje. Njegova najveća ljepota nije u savršenstvu, već u strpljenju. U tome što svaka grana nosi trag nekog vremena, što je svaka krivina nastala kroz borbu, ljubav i trajanje. Baš kao čovjek, baš kao pjesma. Bonsai stoji kao simbol svega što je novi album Magle postao: ukorjenjenost, trajanje, emocija, skromnost, toplina i snaga da ostaneš svoj čak i kada te život savije."

Nakon prva dva singla, bend će postepeno objavljivati i preostalih osam pjesama, pružajući publici priliku da se u potpunosti upozna sa novim zvukom i konceptom grupe.