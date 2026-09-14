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Najbogatija srpska glumica rodila milioneru dvoje djece: Evo kako izgleda nakon porođaja i čime održava liniju

Najbogatija srpska glumica rodila milioneru dvoje djece: Evo kako izgleda nakon porođaja i čime održava liniju

Autor Ana Živančević
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Nina Seničar podijelila je savjete o ishrani i vježbanju.

Nina Seničar pokazala kako održava liniju nakon dva porođaja Izvor: Instagram printscreen/ninasenicar

Srpska glumica Nina Seničar, koja već godinama uživa u braku sa holivudskim glumcem Džejem Elisom i slovi za najimućniju damu sa naših prostora, zadivila je javnost svojim izgledom.

Iako se dva puta ostvarila kao majka, Nina ponosno nosi titulu jedne od najzgodnijih žena, a tajnu besprekorne linije otkrila je novim snimkom iz teretane u kom se vidi koliko naporno trenira.

Pogledajte kako izgleda dok trenira:

"Svaki dan počinjem smutijem od povrća, koji ima 13 sastojaka. Volim pravu hranu - ribu, jaja, povrće, voće… Dobro jedem tri puta dnevno i ne preskačem obroke, pa zato nikada nemam napade gladi niti potrebu da nešto grickam. Mada, iskreno, otkad sam prešla tridesetu, primećujem da je mnogo teže ostati u top-formi", priznala je svojevremeno Nina.

Kako izgleda kuća Nine Seničar?

Nina Seničar u novembru 2019. godine sa izabranikom i glumcem Džejom Elisonom dobila je ćerku Normu Grejs Elis, a u julu 2024. postali su ponosni roditelji sina kom su dali ime Noa Grej. Nakon rođenja ćerke, par je odlučio da se preseli u veću kuću i to u istorijskom Los Anđelesa, poznatom po raskošnim predratnim vilama.

U ovom mirnom i elegantnom dijelu zapadnog Holivuda žive zvijezde, ali i ljudi od stila i ukusa koji mogu da izdvoje dva miliona dolara, koliko se kreću cijene "najprosječnijih" kuća.

Džej je izabrao raskošniju varijantu, a to zadovoljstvo koštalo ga je četiri i po miliona dolara, pisali su tada američki mediji i dodali da je dogovor o kupovini sklopljen van tržišta.

Tagovi

Nina Seničar ishrana

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