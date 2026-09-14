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Predviđali su mu blistavu karijeru, on ostavio sve zbog tragedije: Pjevač se vratio muzici posle 48 godina

Predviđali su mu blistavu karijeru, on ostavio sve zbog tragedije: Pjevač se vratio muzici posle 48 godina

Autor Ana Živančević
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Pjevač Milan Jovanović otkrio je kako je izgubio suprugu i ponovo se vratio muzici takmičenju "Nikad nije kasno".

Zbog tragedije ostavio sve: Pevač se vratio posle 48 godina Izvor: Youtube printscreen/Nikad nije kasno

Pevač Milan Jovanović postao je poznat pod stare dana u muzičkom programu "Nikad nije kasno".  Njegova životna i umjetnička priča dirnula je i žiri i publiku, a muzičar ističe da sve što je postigao duguje porodici iz koje potiče.

"Moja majka je bila pjevačica, ja sam talenat naslijedio od nje. I moj otac je bio izuzetan muzičar Budimir Jovanović koji je mnoge pjevače uzdigao na pijadestal. Mogao sam da postanem velika zvijezda, ali moja osnovna vrlina je bila skromnost. Bio sam zadovoljan da me desetak ljudi poštuje", počeo je svoju priču.

Pogledajte njegove fotografije:

Iako važi za čovjeka punog pozitivne energije, doživio je veliku tugu kada je izgubio prvu suprugu.

"Supruga mi je stradala u saobraćajnoj nesreći i tada sam prekinuo da se bavim muzikom. Zahvaljujući novoj supruzi Sadeti koja me prati, posle 48 godina sam se pojavio u takmičenju 'Nikad nije kasno'", kazao je pjevač.

"Evo me među živima pred Žikom, žirijem i orkestrom", rekao je on u Grandovoj emisiji i otkrio da ga je Aleksandar Sofronijević nagovorio da se prijavi za takmičenje.

Milan Jovanovic Meksikanac - Jedan dan zivota
Izvor: YouTube

Izvor: Nova / MONDO

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Milan Jovanović Meksikanac nikad nije kasno

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