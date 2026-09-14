Nakon saslušanja osumnjičenog M.I. zbog krivičnog djela napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti, Osnovno državno tužilaštvo u Kolašinu donijelo je rješenje o zadržavanju.

Izvor: Uprava Policije CG

“Postoji osnovana sumnja da je osumnjičeni napao službeno lice-policijskog službenika B.M. u vezi sa vršenjem poslova javne bezbjednosti na način što je oštećenog u prostorijama Odjeljenja bezbjednosti Kolašin uhvatio rukom u predjelu desne nadlaktice i povukao ga nanoseći mu laku tjelesnu povredu, a potom mu uputio prijetnje: Zapamtićeš me, vidjećemo se kad izađem iz policije”, saopštilo je tužilaštvo.

Na predlog tužilaštva osumnjičenom su od strane sudije za istragu određene mjere nadzora obaveza povremenog javljanja Upravi policije i oduzimanje putne isprave.