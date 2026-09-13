"Srećni ljudi" su ostavili trag na mnoge generacije, a životne priče glumaca i danas zapanjuju javnost.

Izvor: Youtube printscreen / RTS TV Serije

Iako učestale reprize serije "Srećni ljudi" na Javnom servisu redovno pokreću pošalice, gotovo da nema gledaoca koji iznova ne baci pogled na zgode i nezgode porodice Golubović.

Emitovano u periodu od 1993. do 1996. godine, usred ratnog okruženja i teških ekonomskih prilika, ovo kultno ostvarenje scenariste Siniše Pavića nosi snažnu emotivnu i melanholičnu notu.

Vidi opis Evo šta se dogodilo sa glumcima iz "Srećnih ljudi": Život im obilježile tragedije, a oni preminuli na isti dan Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube printscreen/ RTS TV serije - Zvanični kanal Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Youtube printscreen/ RTS TV serije - Zvanični kanal Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Youtube printscreen/ RTS TV serije - Zvanični kanal Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Youtube printscreen/ RTS TV serije - Zvanični kanal Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Youtube printscreen/ RTS TV serije - Zvanični kanal Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Youtube printscreen/ RTS TV serije - Zvanični kanal Br. slika: 6 6 / 6 AD

Napustile seriju zbog neisplaćenih honorara

Teški uslovi rada i neisplaćeni honorari natjerali su glavne glumice Dubravku Mijatović i Tanju Bošković da napuste projekat, pa su njihove uloge preuzele Jugoslava Drašković (kao Đina) i Zlata Numanagić (kao Lola).

Jugoslava Drašković je sa svega 25 godina osvojila gledaoce prirodnim izgledom, ali je nakon ove serije napravila višegodišnju pauzu na televiziji. Više od dvije decenije provela je igrajući u Pozorištancetu "Puž", a na male ekrane vratila se ulogom u seriji "Igra sudbine". U privatnom životu zadesio ju je težak gubitak kada joj je suprug Zoran Cvetanović iznenada preminuo prije pet godina.

Njena glumačka majka, Zlata Numanagić, otkrila je da joj je uloga Lole bila prvenstveno ponuđena i prije nego što je Tanja Bošković uzeta u razmatranje. Zlata je prije prihvatanja pozvala Tanju da je pita za razloge odlaska, ocijenivši da je zamjena glumaca bez objašnjenja u samom scenariju bila "vruć krompir". Pored toga, Zlata je govorila o operaciji kile na dijafragmi usled koje je morala da pređe na tečnu i kašastu hranu, skinuvši desetak kilograma, zbog čega je nosila konfekcijski broj 36 umjesto 42.

Ponudio im pasulj na kastingu

Vukašina Golubovića tumačio je Desimir Stanojević, koji je preminuo u 69. godini. On se na kastingu kod reditelja Aleksandra Ace Đorđevića i Slobodana Šuljagića našalio ponudivši ekipi pasulj koji je kod kuće skuvao sa suprugom Nadom.

Gde je danas Neca?

Najmlađi član porodice, dječak Neca koga je igrao Janko Milivojević, ubrzo se povukao sa javne scene. On se već godinama bavi porodičnim poslom u galeriji na Banovom brdu gdje radi transport, pakovanje i trgovinu umjetničkim djelima, dok mu braća žive u Dubaiju i Americi. Janko je otkrio da mu trogodišnji honorar zbog tadašnje ogromne inflacije nije pokrio ni jedno porodično ljetovanje.

Evo kako on danas izgleda:

Vidi opis Evo šta se dogodilo sa glumcima iz "Srećnih ljudi": Život im obilježile tragedije, a oni preminuli na isti dan Janko Milivojević, Neca iz "Srećnih ljudi" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: K1 televizija/ Printscreen Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: K1 televizija/ Printscreen Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: K1 televizija/ Printscreen Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: K1 televizija/ Printscreen Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: K1 televizija/ Printscreen Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: K1 televizija/ Printscreen Br. slika: 6 6 / 6 AD

Čuveni Riska i Aranđel

Velikani srpskog glumišta Radmila Savićević (baka Riska, poznata po replici "Riska od Ristane, a vriska će tek da nastane") i Velimir Bata Živojinović (deda Aranđel) više nisu među živima. Radmila je preminula pet godina poslije snimanja, a Bata prije deset godina nakon borbe sa bolestima.

Vidi opis Evo šta se dogodilo sa glumcima iz "Srećnih ljudi": Život im obilježile tragedije, a oni preminuli na isti dan Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YT Balkan klipovi Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: YT Balkan klipovi Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: YT Balkan klipovi Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: YT Balkan klipovi Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: YT Balkan klipovi Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: YT Balkan klipovi Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: YT Balkan klipovi Br. slika: 7 7 / 7

Ulogu Šćepana Šćekića maestralno je iznio Danilo Lazović, koji je preminuo od infarkta u 54. godini, a taj lik je oblikovao prema svom stricu Dušanu. Njegovog bratanca Luneta Šćekića, vječitog studenta prava zaljubljenog u Đinu, igrao je Dragan Gagi Jovanović na samom početku serije.

Zavodnika doktora Popca tumačio je Aleksandar Dunić, koji je nastavak karijere obilježio saradnjom na Pavićevim projektima i brakom sa novinarkom i književnicom Draganom Litričin-Dunić (sa kojom ima sina Dušana).

Lik tajkuna Ozrena Soldatovića obilježio je seriju

Lik tajkuna Ozrena Soldatovića obilježio je karijeru Dušana Golumbovskog, koji je preminuo prije deset godina, a koji je tokom života otvoreno govorio o borbi sa alkoholizmom i privrženosti porodičnom životu sa suprugom Mirjanom i ćerkom Anom.

Glumci Živojin Žika Milenković (Garac) i Dušan Poček (Ilija Pandurović) preminuli su na isti datum u razmaku od šest godina.

Prisjetimo se još glumaca:

Vidi opis Evo šta se dogodilo sa glumcima iz "Srećnih ljudi": Život im obilježile tragedije, a oni preminuli na isti dan Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo / YouTube / RTS Kulturno-umetnički program - Zvanični kanal Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Mondo / YouTube / RTS Kulturno-umetnički program - Zvanični kanal Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Mondo / YouTube / RTS Kulturno-umetnički program - Zvanični kanal Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Mondo / YouTube / RTS Kulturno-umetnički program - Zvanični kanal Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Mondo / YouTube / RTS Kulturno-umetnički program - Zvanični kanal Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Mondo / YouTube / RTS Kulturno-umetnički program - Zvanični kanal Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Mondo / YouTube / RTS Kulturno-umetnički program - Zvanični kanal Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Mondo / YouTube / RTS Kulturno-umetnički program - Zvanični kanal Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Mondo / YouTube / RTS Kulturno-umetnički program - Zvanični kanal Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Mondo / YouTube / RTS Kulturno-umetnički program - Zvanični kanal Br. slika: 10 10 / 10

(Blic / MONDO)