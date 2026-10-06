Iz Vodovoda su "Danu" potvrdili da im je poznat problem i da je izazvan time što remont prve linije predtretmana nije završen usljed nedostatka finansijskih sredstava.

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Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda na Kapinom Polju kod Nikšića praktično od dana kada je startovalo sa radom ima ne male probleme. Posljednjih dana na društvenim mrežama objavljena je fotografija na kojoj se jasno vidi da se tamnocrvena voda iz kolektora uliva u kanal Zete.

Iz Vodovoda su "Danu" potvrdili da im je poznat problem i da je izazvan time što remont prve linije predtretmana nije završen usljed nedostatka finansijskih sredstava.

,, Što se tiče pitanja u vezi sa radom postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, te fotografije koja je objavljena na društvenim mrežama, obavještavamo vas da su Vodovod Nikšić, kao i lokalna samouprava, upoznati sa konkretnim problemom koji postoji duže od godinu dana. Problemi u funkcionisanju postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda prisutni su praktično od samog početka njegovog rada", naveli su iz nikšićkog Vodovoda.

Dodaju i da je jedan od ključnih problema činjenica da je kompanija koja je izgradila postrojenje u međuvremenu ugašena, pa zbog toga nije bilo moguće obezbijediti kontinuitet stručnog održavanja, servisiranja i podrške od strane projektanta i izvođača radova. Ističu i da su radovi na remontu prve linije predtretmana djelimično završeni, dok su za okončanje tog procesa neophodna finansijska sredstva koja, kako priznaju, Vodovod Nikšić u ovom trenutku nema na raspolaganju.

,,Konkretan problem na postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda za koji ste uputili upit, nastao je usljed činjenice da proces prečišćavanja otpadnih voda ne funkcioniše u punom kapacitetu. Prva linija predtretmana, koja obuhvata grubo i fino sito, nalazi se u procesu remonta. Sam remont zahtijeva određeno vrijeme kao i značajna finansijska sredstva, te u ovom trenutku nije doveden do kraja. S obzirom na to da je riječ o početnoj fazi procesa prečišćavanja, koja ima funkciju uklanjanja krupnih i sitnijih mehaničkih nečistoća iz otpadnih voda, privremeno smanjenje raspoloživog kapaciteta ove linije direktno utiče na ukupnu funkcionalnost postrojenja, odnosno izlivanje neprečišćenih otpadnih vode", konstatovali su iz nikšićkog Vodovoda, piše Dan.

Podsjećamo da su iz Uprave za vode prošle godine saopštili da investicija od 18 miliona eura na Kapinom Polju funkcioniše bez vodne dozvole, te da je neispravan sistem za tretman otpadnog mulja.

Gradnja gradskog kolektora u Nikšiću započela je 2006. godine kada je u te svrhe odobren i kredit od oko 16,5 miliona eura. Projekat je finansiran iz sredstava Evropske investicione banke. Kolektor su Nikšićani čekali 12 godina, a gradnju su pratile brojne kontroverze i političke zloupotrebe. Izvođač radova bila je španska kompanija "Akvalija", u konzorcijumu sa firmom "Hidroterm" sa Kosova. Postrojenje već više od decenije radi sa svega 30 odsto kapaciteta, pri čemu je na njega priključen samo uži, urbani dio grada.