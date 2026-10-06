Marović je uhapšen u decembru 2015. godine.

Izvor: Mondo/Goran Sivački

Nekadašnji visoki funkcioner Demokratske partije socijalista (DPS) i predsjednik državne zajednice Srbija i Crna Gora (SiCG) Svetozar Marović od subote je slobodan čovjek, jer tog dana nastupa apsolutna zastarjelost zatvorske kazne na koju je osuđen pred Višim sudom u Podgorici kao šef kriminalne organizacije koja je budvanskoj opštini nanijela milionsku štetu.

Marović, koji je već deset godina nedostupan crnogorskim nadležnim organima, već u nedjelju može da dođe u Crnu Goru bez ikakve bojazni da bi mogao biti uhapšen. Čeka se da Osnovni sud u Kotoru donese rješenje o zastarjelosti zatvorske kazne, što je za "Dan" potvrdio i Marovićev advokat Zdravko Begović.

,,Zastarjelost izvršenja kazne od 3 godine i 10 mjeseci po presudi Višeg suda u Podgorici Svetozaru Maroviću nastupa 10. oktobra i od tog dana on je slobodan čovjek. Budući da je njegovo prebivalište na teritoriji opštine Budva, za donošenje rješenja o nastupanju zastarjelosti nadležan je Osnovni sud u Kotoru, koji je po službenoj dužnosti obavezan da donese takvo rješenje. Dakle, 11. oktobra Svetozar Marović će biti slobodan čovjek i ukoliko bude imao namjeru da dođe u Crnu Goru, to može uraditi bez bilo kakvih pravnih problema vezanih za presudu Višeg suda u Podgorici", odgovorio je Begović na pitanje "Dana".

Pitanje da li su donijeli rješenje o zastarjelosti zatvorske kazne izrečene Svetozaru Maroviću juče smo uputili i Osnovnom sudu u Kotoru, a odgovor očekujemo.

Marović je od 2016. godine u Beogradu, a Srbija je odbila najmanje sedam zamolnica i urgencija Ministarstva pravde Crne Gore za njegovo izručenje našoj državi radi izdržavanja zatvorske kazne na koju je osuđen po sporazumu o priznanju krivice. On je taj sporazum sklopio sa Specijalnim državnim tužilaštvom, na čijem čelu je u to vrijeme bio Milivoje Katnić.

Zvanični Beograd se nije mnogo trudio da objasni zbog čega ne izručuju Marovića. Kako je on na pragu slobode, sve je očiglednije da je u pitanju politički dogovor. U početku se navodilo da je Marović u srpsku prestonicu otišao radi liječenja, a kasnije su se u više navrata u medijima pojavljivale njegove fotografije s različitih lokacija u Beogradu, dok je nekoliko puta i gostovao na nekim TV kanalima.

Marović je uhapšen u decembru 2015. godine. Sljedeće godine potpisao je dva sporazuma o priznanju krivice za organizovanje kriminalne grupe, što se odnosilo na više afera u Budvi.

Nakon priznanje krivice, osuđen je na tri godine i devet mjeseci zatvora, pri čemu je bio u obavezi da državu obešteti iznosom od 1,1 miliona eura i da uplati još 100.000 u humanitarne svrhe. Marović je prije nekoliko godina optužio rukovodstvo DPS- a za korupciju, nepotizam, partitokratiju i autoritarnost, a Mila Đukanovića da lažira proces protiv njega i njegove porodice.

,,Zašto je sve ovo moralo da mi se desi? Da li sam ja zaista taj prvi, najveći kriminalac u Crnoj Gori? Da li sam ja taj koji je pokrao milione, koji ima hotele, koji ima barke, akcije, hidroelektrane, da li sam ja taj koji ima nepokretnosti u milionskim vrijednostima?", upitao je Marović ranije obraćajući se preko instagram naloga biznismena Duška Kneževića, koji je tvrdio da je Marović dao priznanje pod prinudom jer su mu članove porodice držali kao taoce, piše Dan.

Crnoj Gori svojevremeno iz Srbije nije izručen ni Miloš Marović, sin nekadašnjeg potpredsjednika DPS-a, koji je u međuvremenu dobio srpsko državljanstvo. Iako je u našoj zemlji pravosnažno osuđen na jednogodišnju zatvorsku kaznu zbog učešća u malverzacijama prilikom preprodaje opštinskog zemljišta u mjestu Prijevor kod Jaza, ta zatvorska kazna je zastarjela. Iznos od 318.000 eura, koliko mu je bilo dosuđeno da isplati zbog pričinjene štete, prema ranijem pisanju medija, uredno je izmirio.