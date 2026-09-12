Preminuo poznati oskarovac pred premijeru: Nije ni slutio da je ovo njegov poslednji film

Džeremi Tomas bio je jedna od najuglednijih figura svetske filmske industrije.

Izvor: Youtube printscreen / Dominic Jones

Oskarom nagrađeni britanski producent Džeremi Tomas, poznat po filmovima "Posljednji car" i "Seksi zvijer", preminuo je u 77. godini, svega nekoliko dana prije premijere svog najnovijeg filma.

Porodica je u saopštenju potvrdila da je Tomas "preminuo mirno", okružen najbližima u svom domu u Oksfordširu u petak.

Sarađivao sa najvećim svjetskim rediteljima

Džeremi Tomas bio je jedna od najuglednijih figura svjetske filmske industrije. Tokom višedecenijske karijere sarađivao je sa slavnim rediteljima poput Bernarda Bertolučija, Dejvida Kronenberga i Matea Garonea.

Među njegovim najpoznatijim ostvarenjima nalaze se drama "Zaštitničko nebo" iz 1990. godine, u kojoj su glavne uloge igrali Džon Malkovič i Debra Vinger, kao i distopijski triler "High-Rise" iz 2015. sa Tomom Hidlstonom i Džeremijem Ajronsom.

"Posljednji car" osvojio devet Oskara

Najveći uspjeh ostvario je filmom "Posljednji car"," biografskom dramom iz 1987. godine o životu Pujija, posljednjeg kineskog cara iz dinastije Ćing.

Film je režirao Bernardo Bertoluči, a u njemu su igrali Džoan Čen, Piter O'Tul i Vivijan Vu. Ostvarenje je osvojilo odlične kritike i čak devet Oskara, uključujući i nagradu za najbolji film.

Uspješna saradnja Tomasa i Bertolučija nastavila se i narednih godina kroz filmove Zaštitničko nebo, Mali Buda, Kradljiva ljepota i Sanjari.

Posljednji film stiže na festival u Torontu

Iako je čitavu karijeru proveo u Londonu, Tomas je bio poznat po tome što je sarađivao sa autorima iz različitih dijelova svijeta. Evropska filmska akademija mu je 2006. godine dodijelila nagradu za izuzetan evropski doprinos svjetskoj kinematografiji.

Njegova posljednja saradnja bila je sa japanskim rediteljem Takašijem Miikeom na filmu "Bad Lieutenant: Tokyo", čija će premijera biti održana u ponedjeljak na Međunarodnom filmskom festivalu u Torontu.

(Kurir/MONDO)