Crna Gora slavi u Rigi protiv Letonije rezultatom 2:1 i time je upisala treću pobjedu u isto toliko mečeva u C Ligi nacija.

Izvor: FSCG

„Sokoli“ su večeras u Rigi savladali Letoniju 2:1 i tako nastavili pobjednički niz. Ekipa Mirka Vučinića sada je na vrhu grupe i napravila je ozbiljan korak ka prvom mjestu, mada je do kraja takmičenja ostalo još dosta utakmica.

Crnogorska reprezentacija za sada ostavlja dobar utisak, a posebno raduje činjenica da uspijeva da pronađe način da riješi utakmice i kada stvari ne idu idealno. Ovoga puta čovjek odluke bio je Vasilije Adžić, koji je dva puta tresao mrežu Letonaca.

Mladi vezista otvorio je meč golom već u 3. minutu, da bi u 56. ponovo bio precizan i sjajnim udarcem pod prečku udvostručio prednost. Nakon toga je Crna Gora imala nekoliko prilika da definitivno riješi pitanje pobjednika, ali je izostala realizacija. Letonci su u finišu uspjeli da smanje preko Strodsa i unesu neizvjesnost, ali su „sokoli“ izdržali do kraja. Domaćin je imao prilike i ranije – u prvom poluvremenu dva puta je pogađao okvir gola.

Naredni izazov Crnu Goru očekuje u ponedjeljak, kada pod Goricom gostuje Jermenija. Eventualni trijumf mogao bi da donese i potvrdu prvog mjesta, dok u novembru slijede dueli sa Letonijom na domaćem terenu i Kiprom u gostima.

Kipar je večeras savladao Jermeniju 2:0 i trenutno zauzima drugu poziciju sa četiri boda. Crna Gora ima pet bodova više.









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LETONIJA: Matrevics, Savalnieks (od 28. Jurkovskis), Melkins, Vientis, Černomordijs (od 65. Daškevičs), Cirkin, Zelenkovks (od 78. Čudars), Ciganiks, Vapne, Patijčuks (od 78. Strods), Uldriks (od 65. Gutkovskis).

CRNA GORA: Popović, Vešović, Rubežić, Vujačić, Radunović (od 60. Perović), Lončar, Janković (od 60. Brnović), Adžić, Osmajić (od 60. Đukanović), Jovetić (od 78. Vuković), Krstović (od 68. Latković).