LAUŠEVIĆA KOLEGE ŠAMARALE! Pokojnog glumca tukli na snimanju: Crvenio se i zujalo mu u glavi

Žarko Laušević jednom prilikom ispričao je kako su ga kolege šamarale tokom snimanja.

Izvor: YouTube/screenshot/DejZ

Žarko Laušević napustio nas je 15. novembra 2023. godine. Lauš je izgubio bitku s opakom bolešću, a na vječni počinak su ga ispratile brojne kolege i prijatelji koji su se dirljivim govorima oprostili od legendarnog glumca. Pamtićemo ga po brojnim maestralnim ulogama, kao i knjigama koje je napisao.

Lauš je jednom prilikom pričao o ulogama koje su ga proslavile i otkrio kako je od kolega tokom snimanja dobijao šamare. Tako ga je Aleksandar Berček stvarno prebio na snimanju filma "Dogodilo se na današnji dan".

U ovom ostvarenju Miroslava Lekića snimljenom 1987. godine, Lauš je igrao Bajru, studenta koji živi od raznošenja mleka. U kultnoj sceni, kada policijski inspektor, kog je igrao Aleksandar Berček, šamara Bajru zato što se suprotstavio klincima koji su mu prosuli mlijeko, zaista su pljuštali pravi udarci.

"Aca i ja smo se dogovorili da mi udari pravi šamar. To je bio jedini način da izgleda realno. Dobro me je lupio! Zujalo mi je u glavi", rekao je glumac jednom prilikom i dodao i da su ga druge kolege tukle:

"Šamarao me je i Bata Živojinovié u filmu 'Boj na Kosovu', ali sam mu vratio u 'Oktobarfestu'. Stevo Žigon me šamarao na probi za film 'Bolje od bjekstva'. Pitao sam ga: 'Pa što na probi?', a on mi je odgovorio: 'I na probi!'. Ali Berček je to uradio najbolje!".

Reditelj filma Miroslav Lekić je tada dodao da je Laušević bio crven od šamara: "Kada smo radili dio u kom Berček isleđuje Lauša, dogovorili su se da mu udara prave šamare! Nisu htjeli da foliraju. Posle trećeg dubla morali smo da završimo snimanje, jer ni šminka nije mogla da prikrije crvenilo na Žarkovom licu".

Pored brojnih uloga, Lauša ćemo nažalost pamtiti i po velikoj tragediji koja je obilježila njegov život. Predstava Zeničkog pozorišta "Sveti Sava", po tekstu Siniše Kovačevića, koja je prekinuta, izazvala je trzavice među grupom političara. Posle te predstave ništa više nije bilo isto. Nije bio isti ni Siniša Kovačević, ni glumac Žarko Laušević - koji je zbog prijetnji smrću tih dana odlučio da nabavi pištolj.

Taj pištolj je opalio u noći između 30. i 31. jula 1993. godine kada se dogodila tuča u Podgorici u kojoj je dvoje ubijeno, a jedan ranjen. Laušević je završio u zatvoru... Osuđen je na trinaest godina zatvora zbog dvostrukog ubistva. Presuda je, nakon žalbi, potvrđena 1994. godine, a kaznu je izdržavao u Spužu i Požarevcu.

Nakon ukidanja presude od strane Saveznog suda, izrečena mu je kazna od četiri godine zatvora, zbog dvostrukog ubistva u prekoračenju nužne odbrane. Budući da je u tom trenutku već izdržao četiri-pet godina, pušten je na slobodu. Ubrzo nakon toga je napustio zemlju i duži vremenski period živio u Njujorku gdje je po dolasku radio kao moler i zarađivao 80 dolara.