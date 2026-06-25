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Sara Jo objavila prvu zajedničku fotku sa Bjelogrlićem: Sada je sve jasno, novopečeni par se ne odvaja!

Sara Jo objavila prvu zajedničku fotku sa Bjelogrlićem: Sada je sve jasno, novopečeni par se ne odvaja!

Autor Marina Cvetković
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Sara Jovanović i Aleksej Bjelogrlić podijelili su prvu zajedničku fotografiju na Instagramu, izazvavši brojne komentare na društvenim mrežama.

Sara Jo objavila prvu zajedničku fotku sa Bjelogrlićem: Sada je sve jasno, novopečeni par se ne odvaja! Izvor: instagram printscreen / sarajoofficial/

Pjevačica Sara Jovanović iznenadila je svoje pratioce na Instagramu kada je na storiju podijelila prvu zajedničku fotografiju svojim novim dečkom i glumcem Aleksejem Bjelogrlićem. Njih dvoje trenutno uživaju na moru, a opušteni selfi nastao je pod suncobranom na jednoj kamenitoj plaži dok su hvatali zrake sunca.

Pjevačica na slici ne skida širok osmijeh sa lica dok pozira tik uz sina Dragana Bjelogrlića. Sa druge strane, mladi glumac je zadržao nešto tajanstveniji izraz lica, pozirajući sa naočarima za sunce, kao pravi šmeker i cigaretom u ruci.

Pogledajte:

Ova neočekivana i intimna objava sa ljetovanja odmah je pokrenula lavinu komentara na društvenim mrežama.

(Blic / MONDO)   

Tagovi

aleksej bjelogrlić Sara Jo Sara Jovanović

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