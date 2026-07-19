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Aleksej Bjelogrlić objavio sliku sa Sarom Jo, zablistali u bijelom: Zaljubljeni do ušiju, više se ni ne kriju

Aleksej Bjelogrlić objavio sliku sa Sarom Jo, zablistali u bijelom: Zaljubljeni do ušiju, više se ni ne kriju

Autor Marina Cvetković
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Sara Jo i Aleksej Bjelogrlić više ne kriju svoju vezu, a sada su se oglasili sa putovanja.

Aleksej Bjelogrlić objavio sliku sa Sarom Jo Izvor: Instagram printscreen / bjelogrlicaleksej

Pjevačica Sara Jo, uživa u ljubavi sa Aleksejem Bjelogrlićem, a ovaj par više ne skriva svoje emocije od očiju javnosti. Njih dvoje trenutno provode vrijeme na zajedničkom odmoru i uživaju daleko od gradske vreve.

Da su srećni, zaljubljeni, i da uživaju u zajedničkim trenucima svjedoči i najnovija objava na društvenim mrežama

Aleksej je na Instagramu podijelio njihovu zajedničku fotografiju na kojoj poziraju nasmijani i vidno raspoloženi. Mladi glumac se za izlazak odlučio za elegantnu i opuštenu ljetnju kombinaciju – bež pantalone i raskopčanu bijelu košulju, dok je Sara zablistala u jednostavnom, ali efektnom izdanju, noseći bijeli minić i bijelu majicu.

Pogledajte i kako ju je drugarica Dunja Jovanić nedavno "zaprosila" stavljajući joj veliki prsten na ruku:

Naime, influenserka je odlučila da napravi malu šalu sa svojom prijateljicom, te je na videu zabilježen trenutak u kom Dunja stavlja vjerenički prsten na ruku Sare Jo.

Sara raskinula sa koreografom, Aleksej sa manekenkom

Podsjećamo, Sara Jo prekinula je nedavno petogodišnju vezu sa koreografom Žigom Sotlarom, dok je Aleksej okončao vezu sa fatalnom manekenkom.

Nakon pet godina zabavljanja, ljubavna priča između Sare i Žiga Sotlara, za koju su mnogi mislili da će krunisati brakom doživjela je krah. 

Par se poslednji put pojavio zajedno na promociji Dunje Jovanić: 

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Tagovi

aleksej bjelogrlić Sara Jo Sara Jovanović

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