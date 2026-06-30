Pjevačica Sara Jovanović i mladi glumac Aleksej Bjelogrlić odnedavno su u emotivnoj vezi, koja privlači veliku pažnju javnosti.
Sara Jo je sada riješila da obraduje svoje pratioce na Instagramu i po prvi put podijeli djelić njihove privatnosti sa ljetovanja.
Prije nekoliko dana, par je podijelio i svoju prvu zajedničku fotografiju sa plaže, a Sara je sada na svom storiju objavila Aleksejevu fotografiju iz zajedničkog apartmana, na kojoj se vidi kako on sa terase posmatra plavetnilo mora.
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Mladi glumac je pozirao okrenut leđima u ležernom ljetnjem izdanju, noseći svijetlu košulju i šareni šorts sa cvjetnim motivima. Ova romantična objava jasno svjedoči o tome da novopečeni par maksimalno uživa u zajedničkim trenucima i bijegu od gradske gužve.
Ova neočekivana i intimna objava sa letovanja odmah je pokrenula lavinu komentara na društvenim mrežama, i dok oni daju samo naznake o novoj romansi, o njoj se još zvanično ne oglašavaju.
Dok je Sara nedavno raskinula dugogodišnju vezu sa koreografom Žigom:
Sara Jo i Bjelogrlić uživaju na odmoru, više ništa ne kriju: Pjevačica objavila romantičan trenutak iz sobe