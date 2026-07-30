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"Sram ih bilo, to rade da me ne bi platili": Darko Lazić zapjenio zbog skandala u Hrvatskoj, pale psovke

"Sram ih bilo, to rade da me ne bi platili": Darko Lazić zapjenio zbog skandala u Hrvatskoj, pale psovke

Autor Dragana Tomašević
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Darko Lazić demantovao da je istjeran iz kluba u Hrvatskoj, kao i da je nastupao samo pola sata.

Darko Lazić zapjenio zbog skandala u Hrvatskoj, pale psovke Izvor: Matija Popović / MONDO

Darko Lazić oglasio se povodom informacija da ga je vlasnik jednog kluba u Trogiru iz istog izbacio posle pola sata nastupa, pošto je navodno bio pod dejstvom alkohola i nije bio sposoban da nastup iznese na profesionalan način.

Prethodno su objavljeni i snimci na kojima se vidi da Darko jedva nastupa. Darko tvrdi da je pjevao sat i po vremena, te da navodno na kraju nije ni isplaćen.

"Ma mogu i gazda i gazdarica da mi se napuše k***a! Slobodno im poručite!" rekao je besno Lazić kada je čuo šta je tema. 

"Ma koga je on istjerao, kako ih nije sramota?! Totalno netačna informacija. Pjevao sam sat i po i nisu mi platili. Rekao mi kao da siđem sa bine i pustio di-džej-a, a to im je fora da ne bi platili. Nikome ne bih preporučio da ide u taj klub" rekao je Darko Lazić za Telegraf.rs.

Podsjetimo, prije samog oglašavanja Darka Lazića kontaktirali smo klub u kojem je on nastupao te večeri kada nam se javio jedan muškarac. On je potvrdio da Darko nije odradio kompletan nastup, ali nije želio da detaljiše.

"Tačno je da je pjevao samo pola sata. Jedva je i stajao. Ništa više ne bih komentarisao. Imate snimke na društvenim mrežama" poručio je on za Telegraf.rs.

(Telegraf, MONDO)

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Tagovi

Darko Lazić Hrvatska klub nastup

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