"Kako vas nije sramota da se sprdate sa ljudima?": Vrijeđali paradajz turiste, Seka svima zapušila usta (Video)

Pjevačica Seka Aleksić je oštro reagovala na komentare o paradajz turistima i naglasila da luksuz nije svima dostupan.

Izvor: X/odtrimetra

Pjevačica Seka Aleksić svojevremeno je stala u odbranu ljudi koji na odmor odlaze noseći sopstvenu hranu, ne iznajmljuju ležaljke i na taj način štede svoj budžet.

Iako može sebi da priušti odmor na nekoj luksuznoj destinaciji, svjesna je da postojeljudi koji ljetuju skromnije, zbog čega prije dvije godine nije ostala imuna na zlurade komentare o "paradajz turistima".

Pjevačica je rekla da je zgožena zbog komentara u kojima se pojedinci podsmijevaju onima koji provode odmor na peškirima sa djecom, podsjećajući javnost da "nemaju svi za hotel od 5 ili 15 zvjezdica".

"Ljudi, da li je moguće da čitam komentare u kojima se neki ljudi smeju onima koji su otišli na more i ponijeli svoju hranu, nemaju ležaljke pa leže na peškirima, a otišli su sa djecom. Da li je moguće da je to nekom predmet sprdnje?", pitala je Seka.

"Niko nije pomislio da neke porodice ne mogu sebi da priušte hotele sa pet ili petnaest zvjezdica i da neke porodice jedva krpe kraj sa krajem, a žele da priušte svojoj djeci more jer žele da vide more. Na primjer ja kao dijete nisam vidjela more. Tek sa dvadeset i nešto godina sam prvi put videla more kad sam sebi sama priuštila da odem na more i zaradila novac. Kako vas nije sramota da se sprdate sa ljudima koji su otišli na more, sjede na peškiru, sede na pijesku i sami sebi spremaju hranu. Sram vas bilo", rekla je Seka tada.

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