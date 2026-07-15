"Odradio sam pola koncerta kad je nestalo struje": Miroslav Ilić otkrio šta se dešavalo na nastupu u Hrvatskoj

Koncert pjevača Miroslava Ilića koji je održan proteklog vikenda u Svibovcu Podravskom, nadomak Varaždina u Hrvatskoj, prekinut je zbog nestanka struje.

Izvor: Mondo/Goran Sivački

Pjevač narodne muzike Miroslav Ilić nastupao je u ovom mjestu, u okviru proslave Dana Svetog Benedikta, kada se dogodila neprijatnost. Kako su preneli hrvatski mediji, mještani bili uvjereni da je neko namjerno isključio struju u cijelom selu dok je Miroslav Ilić bio na bini.

Ilić je ukratko objasnio šta se dogodilo.

- Znam samo da je stvarno nestalo struje, ja sam već pola koncert odradio. To je jedno malo mjestašce pored Varaždina - započeo je priču on i otkrio da struja nije nestala samo tu, već na cijelom području.

- Odradio sam pola koncerta, nestalo je struje, ali ne samo tu, nestalo je u cijelom tom području. Zvali su domaćini tamo službu, rekli su da je na dalekovodu i da će raditi na otklanjanju kvara. Čekali smo do ponoći, nije došla, ljudi se razišli, ja sam sjeo u automobil i vratio se za Beograd i to je to - rekao je Miroslav Ilić.

Na pitanje da li misli da je po sredi ljudski faktor, pevač je kratko odgovorio.

- Ne vjerujem. Pa nema razloga - zaključio je pjevač.

Oglasila se policija

Ispostavilo se da su sumnje da nije riječ o običnom kvaru bile tačne.

Policija je potvrdila da je nepoznata osoba oštetila dalekovod, zbog čega se među mještanima pojavila sumnja da je neko namjerno pokušao da prekine nastup srpskog pjevača u okolini Varaždina, piše Net.hr.

(Telegraf, MONDO)