Milena Stamenković, devojka Bake Praseta, podijelila je na društvenim mrežama fotografiju sa ljetovanja na kojoj je upoznala poznatu tursku glumicu Merjem Uzerli.

Izvor: Instagram printscreen / lemilenas

Milena Stamenković, djevojka jutjubera Bogdana Ilića, poznatijeg kao Baka Prase, na društvenim mrežama podijelila je fotografiju sa ljetovanja koja je privukla veliku pažnju.

Tokom odmora upoznala je tursku glumicu Meryem Uzerli, koja se proslavila ulogom Hurem sultanije u seriji „Sulejman Veličanstveni“.

Milena je uz zajedničku fotografiju otkrila da joj je susret sa glumicom bio ispunjenje dugogodišnje želje.

Vidi opis Devojka Bake Praseta plakala tokom susreta sa Hurem: "Kad sam je ugledala, nisam mogla da zaustavim suze" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram printscreen / lemilenas Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Instagram printscreen / lemilenas Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Instagram printscreen / lemilenas Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Instagram printscreen / lemilenas Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Instagram printscreen / lemilenas Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Instagram printscreen / lemilenas Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Instagram printscreen / lemilenas Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Instagram printscreen / lemilenas Br. slika: 8 8 / 8

„Godinama sam gledala Hurem kroz ekran, a danas sam je zagrlila. Kada sam je ugledala, nijesam mogla da zaustavim suze. Ne zato što sam upoznala poznatu glumicu, već zato što sam zagrlila dio svog djetinjstva“, napisala je ona.

U komentarima se oglasio i Baka Prase, koji je u šaljivom tonu napisao: „Kad gledamo Sulejmana ponovo?“