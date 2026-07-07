Jezive priče fatalnih sestara: Prva otela muža koleginici pa poginula, drugu bivši terao da spava ispred vrata

Na današnji dan rođena je jedna od najlepših žena stare Juge - Ena Begović, a njen ljubavni život, ali i život njene sestre Mie bio je luđi od svih uloga koje je igrala

Izvor: printscreen/youtube/klooney tunes

Iako je njen život tragično prekinut, Ena Begović je za samo dvadeset godina karijere uspela da ostavi neizbrisiv trag sa čak 51 pozorišnom, 16 filmskih i 28 televizijskih uloga.

Njen glumački pečat i danas se najbolje prepoznaje kroz kultnu rolu baronice Kasteli u "Glembajevima". Upravo za ovu ulogu dodeljena joj je Zlatna arena 1988. godine, međutim, Ena je tada pokazala svoj čuveni karakter i ponos - nagradu je glatko odbila jer nije želela da prihvati da je njena baronica tek sporedna, a ne glavna uloga u filmu.

Osim glumačkim talentom, Ena je očarala region svojom neprevaziđenom lepotom i bila je jedna od najlepših jugoslovenskih diva.

Iste godine kada nas je prerano napustila, Ena se, nakon samo 55 dana veze, udala za Josipa Radeljaka, koji se zbog nje razveo od glumice Bebe Lončar, a vezu su započeli još dok je on bio u braku.

Poznato je da je Beba prolazila pakao u braku, a iako to nije bila jedina afera, jeste ona koja je prelila čašu i dovela do razvoda.

Kako je preminula Ena?

Nažalost, Ena je poginula u tragičnoj saobraćajnoj nesreći na Braču, samo 45 dana nakon što se porodila. U automobilu su bili Josip, njegov sin Leo, majka Tereza i njena tek rođena ćerkica.

Automobilom je upravljao neiskusni Leo koji je promašio kuću i nastavio da vozi uskim, strmim putem između vikendica. U jednom trenutku je vozilom zakačio za kamen i razbio maglenku, zbog čega je Josip insistirao da preuzme volan.

Obojica su izašli iz automobila koji je počeo nekontrolisano da klizi unazad nakon čega je džip završio u provaliji.

Iz nezgode je sa povredama izašla Tereza, Enina majka, kao i malena Lana. Ena je, nažalost, ispala iz automobila i zadobila povrede zbog kojih se njeno telo brzo predalo.

I sestra imala turbulentne brakove

Inače, i njena sestra Mia Begović koja oduzima dah lepotom i dan-danas, isto je imala turbulentan ljubavni život.

Dve glumice, dve rođene sestre i dve lepotice.

Prva je Ena Begović koja je, na veliku žalost, poginula 2000-te u 40 godini, a druga je Mia Begović koja danas proslavlja svoj 59 rođendan. Neka je srećna i dugovečna.pic.twitter.com/OxMuRA9QJx — KONKRETNO (@1konkretno)January 11, 2022

Iza sebe je imala dva braka, a u prvom je dobila ćerku Maju Lenu. Nakon toga je rekla "da" preduzetniku Željku Žnidariću, a ovaj odnos trajao je šest godina.

Iako se očekivalo da će razvod proteći mirno, glumica je 2012. prošla kroz vrlo težak period. Tada je boravila na Kostariki gde je snimala rijaliti "Survivor", a njen tadašnji suprug je u međuvremenu promenio brave na stanu, ostavivši je bez mogućnosti da uđe. Prema pisanju medija, nekoliko dana je navodno bila primorana da spava na stepenicama ispred ulaznih vrata.