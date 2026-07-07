Preminula poznata pevačica u 37. godini: Planetarni hit je vinuo u zvijezde, vijest o smrti šokirala sve

Loren Benet bila je poznata po bendovima "Paradiso Girls" i "G.R.L"

Izvor: printscreen/youtube/LMFAOVEVO

Pjevačica Loren Benet, poznata kao članica grupa Paradiso Girls i G.R.L., kao i po učešću u velikom svjetskom hitu "Party Rock Anthem" grupe LMFAO, preminula je u 37. godini, a detalji koji su vodili do njene smrti za sada nisu poznati.

Izvor: printscreen/youtube/LMFAOVEVO

Tužnu vijest potvrdile su njene bivše koleginice iz grupe G.R.L., koje su se od nje oprostile emotivnom porukom na društvenim mrežama.

- Sa velikom tugom dijelimo vijest o smrti naše voljene Loren.

- Srca su nam slomljena i ne možemo ni da izrazimo koliko nam je značila. Zauvijek ćemo čuvati ljubav, smijeh i bezbrojne uspomene koje nam je podarila. Njena predivna duša dotakla je toliko mnogo života, i neizmjerno će nam nedostajati, dok će u našim srcima ostati zauvek voljena. Počivaj u miru, draga Loren. Uvijek ćeš biti u našim srcima. Tvoje djevojke, Em, Taš i P.

Podsjetimo, Loren Benet bila je dio ženske grupe "Paradiso Girls", koja je osnovana 2007. godine i bila potpisana za izdavačku kuću Interscope Records. Grupa je imala pet članica iz različitih zemalja, a nakon nekoliko singlova prestala je sa radom 2010. godine.

Nakon toga, Loren je nastavila da gradi muzičku karijeru, a sarađivala je sa brojnim poznatim imenima, među kojima su CeeLo Green, Robin Antin i LMFAO sa kojim je imala i planetarni hit "Party Rock Anthem".

Najveću svjetsku prepoznatljivost donijela joj je saradnja sa grupom LMFAO na pesmi "Party Rock Anthem" iz 2011. godine, koja je postala jedan od najvećih hitova tog perioda i zauzela prvo mjesto na muzičkim listama u SAD i Velikoj Britaniji.

Kasnije je bila članica grupe G.R.L., koja je ostvarila uspijeh hitom "Ugly Heart", a sastav se 2015. godine raspao nakon smrti članice Sajmon Betl.

Loren Benet je tokom karijere radila i na solo projektima, objavila singlove "I Wish I Wish" i "Hurricane", a 2017. godine je sa bratom Rajanom osnovala muzički duo BENNETT, koji je se bavio folk, kantri, bluz i rok muzikom.