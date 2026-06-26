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Detalj iz serije "Greh njene majke" koji je svima promakao: Glumile majku i ćerku, a isto su godište (Foto)

Detalj iz serije "Greh njene majke" koji je svima promakao: Glumile majku i ćerku, a isto su godište (Foto)

Autor Dragana Tomašević
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Serija "Greh njene majke" obeležila je jednu televizijsku eru, a pojedine scene i replike publika pamti i danas. Ipak, malo ko zna jedan zanimljiv detalj sa snimanja ove popularne ekranizacije romana Mir-Jam.

Detalj iz serije "Greh njene majke" koji je svima promakao: Glumile majku i ćerku, a isto su godište Izvor: RTS screenhot

Glumice Marija Vicković i Ivana Jovanović, koje su u seriji "Greh njene majke" tumačile majku i ćerku, u trenutku snimanja imale su potpuno isto godina – obe su imale 29.

Marija Vicković igrala je Ranku, Nedinu majku, dok je Ivana Jovanović tumačila glavnu junakinju Nedu.

Iako su na ekranu predstavljale dve različite generacije i odnos majke i ćerke, u stvarnom životu bile su vršnjakinje.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Zahvaljujući glumi, kostimima i maski, publika gotovo da nije ni primetila ovu neobičnu činjenicu, pa su mnogi tek godinama kasnije saznali da između glumica zapravo nije postojala nikakva starosna razlika.

Serija je ostala upamćena po brojnim emotivnim scenama, a među njima se posebno izdvaja ona koja je vremenom postala kultna na društvenim mrežama.

Rečenica: „Dunjice, to sam ja – Neda“ i danas se citira među ljubiteljima domaćih serija, a scena u kojoj Neda otkriva svoj identitet prerasla je u jedan od najprepoznatljivijih televizijskih trenutaka poslednjih decenija.

Iako je od emitovanja serije prošlo mnogo godina, „Greh njene majke“ i dalje se rado reprizira, a zanimljivi detalji sa snimanja ne prestaju da privlače pažnju publike. Među njima je svakako i podatak da su majku i ćerku igrale dve glumice istog godišta, koje su tada imale po 29 godina.

(Nova, MONDO)

Tagovi

greh njene majke detalj serija

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