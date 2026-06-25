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Brazilski glumac nakon pobjede BiH zapjevao Halidov hit: Mreže se usijale "pjeva bolje od mnogih"

Brazilski glumac nakon pobjede BiH zapjevao Halidov hit: Mreže se usijale "pjeva bolje od mnogih"

Autor Marina Cvetković
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Brazilski glumac Marcelo Adnet postao je prava senzacija dok u dresu Bosne i Hercegovine sa mnogo emocija pjeva veliki hit Halida Bešlića "Poljem se širi miris ljiljana".

Brazilski glumac nakon pobjede BiH zapjevao Halidov hit: Mreže se usijale "pjeva bolje od mnogih" Izvor: Instagram/marceloadnet0

Svjetsko prvenstvo u fudbalu je u punom jeku, a pobjeda reprezentacije Bosne i Hercegovine nad Katarom rezultatom 3:1 obezbijedila je plasman u naredni krug takmičenja, izazvala je veliko oduševljenje među navijačima širom regiona.

Fudbaleri BiH su odigrali sjajan meč, a trijumf je proslavljen daleko van granica Bosne i Hercegovine. U jeku slavlja, društvenim mrežama počeo je da kruži i jedan nesvakidašnji snimak koji je privukao ogromnu pažnju korisnika Instagrama. Na njemu se vidi brazilski glumac Marcelo Adnet kako u dresu Bosne i Hercegovine sa mnogo emocija pjeva veliki hit Halida Bešlića "Poljem se širi miris ljiljana".

Pogledajte samo kako ovaj glumac, kojeg je ugledni časopis Época proglasio jednim od 100 najuticajnijih Brazilaca, iz duše pjeva veliki hit:

Snimak je za kratko vrijeme postao viralan, a mnogi su ostali iznenađeni činjenicom da je Brazilac pjesmu pjevao od prvog do poslednjeg stiha. Sa osmijehom na licu i vidno dirnut atmosferom, on je pokazao koliko dobro poznaje numeru koja već godinama zauzima posebno mjesto u srcima publike širom Balkana.

Njegov gest naišao je na lavinu pozitivnih komentara. Korisnici Instagrama poručivali su da je prepoznao emociju koju pjesma nosi, dok su mnogi isticali da muzika ne poznaje granice i da je upravo zato ovaj snimak osvojio region.

"Svaka čast!", "Ovo je poštovanje", "Pjeva bolje od mnogih koji govore naš jezik", samo su neki od komentara koji su se nizali ispod objave.

Mnogi smatraju da je upravo glas i muzika Halida Bešlića ono što povezuje generacije širom Balkana, a viralni snimak brazilskog glumca još jednom je pokazao da dobre pjesme i iskrene emocije pronalaze put do publike bez obzira na to odakle dolazi.

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Tagovi

Marcelo Adnet fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine pjesme

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