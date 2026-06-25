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Haos na tribinama: Ovako Boban Rajović slavi gol Bosne sa hiljadama navijača u Americi

Haos na tribinama: Ovako Boban Rajović slavi gol Bosne sa hiljadama navijača u Americi

Autor Marina Cvetković
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Crnogorski pjevač Boban Rajović bodrio je fudbalsku reprezentaciju Bosne i Hercegovine sa tribina tokom utakmice protiv Katara u Sijetlu u okviru Svjetskog fudbalskog prvenstva.

Haos na tribinama: Ovako Boban Rajović slavi gol Bosne sa hiljadama navijača u Americi Izvor: Instagram/rajovicboban/privatna arhiva

Pjevač Boban Rajović već nekoliko dana boravi u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje nastupa i promoviše prvi dio svog novog albuma "Otpisan".

Kako je fudbalska atmosfera ovih dana na vrhuncu, Rajović sa velikom pažnjom prati dešavanja na međunarodnoj sportskoj sceni. Boraveći u jednoj od zemalja domaćina velikih fudbalskih takmičenja, nije želio da propusti priliku da pruži podršku reprezentaciji Bosne i Hercegovine koja je sinoć igrala važan meč.

"Osjeća se velika euforija u Americi. Lijepo je biti dio jednog ovakvog sportskog spektakla, a posebno kada si okružen svojim ljudima. Mi sa Balkana smo uvijek bliski jedni drugima, razumijemo se i podržavamo. Drago mi je što mogu da pružim podršku i sigurno ću zdušno navijati", rekao je Rajović pred meč koji je pratio sa sinom.

Takođe, Rajović je i na svom Instagram profilu podijelio nekoliko fotografija sa stadiona, gdje je uz objave dodao pjesmu "I am from Bosnia" uz poruku: "Idemo Zmajevi".

Boban je na društvenim mrežama podijelio i snimke sa stadiona. Zabilježio je jedan od golova u pobedi rezultatom 3:1, ali i trenutke slavlja navijača koji su nakon poslednjeg sudijskog zvižduka napravili pravu feštu na tribinama.

Pogledajte:

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Boban Rajović na utakmici BIH u Sijetlu
Izvor: Privatn arhiva
Izvor: Privatn arhiva

Podsetimo, Bosna i Hercegovina pobijedila je Katar 3:1 i ušla u drugu fazu Svjetskog prvenstva, čime je ostvarila istorijski rezultat svoje selekcije.

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Boban Rajović navija za BIH u Sijetlu
Izvor: Instagram/rajovicboban
Izvor: Instagram/rajovicboban

Evo i kako je Rajović sa navijačima Bosne slavio na nastupu:

Pogledajte

00:49
Boban Rajović navija za BIH u Sijetlu
Izvor: Instagram/rajovicboban
Izvor: Instagram/rajovicboban

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Tagovi

boban rajović fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine svjetsko prvenstvo

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