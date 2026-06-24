Bosna i Hercegovina savladala Katar, Švajcarska bolja od Kanade.
Utakmicama Bosna i Hercegovina - Katar i Kanada -Švajcarska završena je grupna faza takmičenja u grupi B.
U Sijetlu Bosna i Hercegovina je savladala Katar rezultatom 3:1.
Strelci za BiH bili su Alajtbegović u 29, Al Brejk je postigao autogol u 34. minutu, treći gol postigao je rezervista Mahmić u 80. minutu i postavio konačan rezultat meča.
Pogodak za Katar postigao je kapiten Al Hajdos u 42. minutu.
Zanimljivo je da su U prvom poluvremenu viđene i dvije stative.
Džeko je pogodio okvir gola u 38. minutu, a istom mjerom uzvratio mu je Migel u nadoknadi prvog poluvremena.
U Vankuveru Švajcarska je savladala domaću Kanadu rezultatom 2:1.
Strelci za Švajcarsku bili su Vargas u 46, i Manzanbi u u 57. minutu.
Počasni gol za Kanadu postigao je Dejvis u 76. minutu.