"Bila je dama, sad nastupa u gaćama": Snimak Jelene Rozge u vrućem izdanju posvađao sve na mrežema, evo zašto (Video)

Bura zbog izazovnog stajlinga Jelene Rozge na nastupu

Izvor: Instagram/screenshot/amerkad88

Pjevačica Jelena Rozga (48) nastupila je prije nekoliko dana u Marina Novi, a snimak njenog nastupa na društvenim mrežama objavio je influenser Amer Kadić.

Pjevačica se na sceni pojavila u kratkom teksas kombinezonu koji je istakao njenu vitku figuru i duge noge, a upravo je njen stajling izazvao brojne reakcije na društvenim mrežama.

Dok su jedni oduševljeni njenim izgledom i poručuju da izgleda fantastično, drugi smatraju da je ovoga puta pretjerala i da takav autfit "ne priliči njenim godinama".

"Možete samo da sanjate da ovako izgledate", "Žena je sjajna i baš je briga šta drugi misle", "Izgleda kao da ima 20 godina, svaka čast“, samo su neki od pozitivnih komentara, ali nisu svi bili istog mišljenja.

"Vokal 100%, ali šta se dešava sa garderobom? Zgodna je i mladolika, ali se oblači čudno“, "Ne volim da komentarišem ničiji izgled, ali ovo je katastrofa“,"Potpuni modni promašaj... Polugola je u zrelim godinama“, "Ne stoje joj ove kratke pantalone“, "Nekada je bila dama, a sada u gaćama“, pisali su kritičari.

Pogledajte snimak i procijenite sami:





(Index.hr, MONDO)