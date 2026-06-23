Tvorac "Kuće zmaja" brani scenu incesta bizarnim riječima: "Nije zamišljena kao romantična"

UPOZORENJE! Tekst sadrži spojlere. Premijera treće sezone serije "Zmajeva kuća" šokirala je gledaoce scenom poljupca između princa Emonda Targerijena i njegove majke, kraljice Alisent Hajtauer.

Izvor: YouTube/HBO

Spin-of "Igre prijestola" vratio se na HBO nakon dvogodišnje pauze, a radnja se nastavlja usred haosa Bitke za Galet. No, umjesto rata, glavna tema razgovora među obožavaocima postao je neprijatan i napet trenutak između Emonda, kojeg glumi Juan Mičel, i Alisent, koju igra Olivija Kuk.

Premijera treće sezone serije "Kuća zmaja" šokirala je gledaoce scenom poljupca između princa Emonda Targerijena i njegove majke, kraljice Alisent Hajtauer.

Pogledajte trejler:

House of the Dragon 3. sezona trejler Izvor: Youtube / HBO MAX

Objašnjenje autora serije

Uprkos negodovanju publike, tvorac Rajan Kondal stao je u odbranu kontroverzne scene. Naglasio je da ona nikada nije zamišljena kao romantična, nego kao prikaz Emondove duboko narušene psihe.

"Njega je u ranoj dobi traumatizovao brat, koji ga je odveo u javnu kuću mnogo prije nego što je njegov mozak uopšte mogao da procesuira šta se dešava", pojasnio je Kondal. Dodao je da se ta rana trauma "na određeni način očitava u njegovom ponašanju u odraslom dobu". Iako Emond nije zaljubljen u svoju majku, "ne može da razdvoji osjećanja koja ima prema njoj od se*sualnih nagona koje proživljava".

Kondal je ukazao i na problematično odrastanje same Alisent, koju je otac odmalena usmjeravao prema braku sa mnogo starijim muškarcem. Time je, objasnio je, dodatno naglašena složenost cijele situacije.

"Poljubac je bio demonstracija moći"

Sa Kondalovim viđenjem složio se i glumac Juan Mičel, objasnivši da poljubac u Emondovoj glavi nema veze sa romantikom, nego sa pokazivanjem moći.

"U Emondovoj glavi, on time preuzima kontrolu nad porodicom. On je novi vođa", rekao je glumac, uporedivši svoj lik sa ulogom Reja Vinstona u filmu "Skam" (Scum) iz 1979. godine.

Mičel je podsjetio i na niz drugih formativnih iskustava koja su oblikovala njegov lik - od zlostavljanja u djetinjstvu jer nije imao zmaja i gubitka oka u borbi da ga dobije, do nerazjašnjenog odnosa sa ženom iz javne kuće u Flibatomu (Flea Bottom), koja je predstavljena u drugoj sezoni. Glumac je istakao da Emondova nesposobnost da izrazi privrženost proizlazi iz osjećaja da kao dijete nikada nije bio voljen, citirajući pritom izreku:

"Dijete koje selo ne prihvati, spaliće ga da bi osjetilo njegovu toplinu."

Za kraj je pohvalio koleginicu Oliviju Kuk, rekavši da se tokom snimanja scene "stvarno brinula o njemu" te da su isprobali nekoliko verzija prije nego što su se odlučili za onu koja je završila u seriji.