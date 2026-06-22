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Ova pjevačica ima najuži struk na estradi: Uskoro puni 49 godina i izgleda nevjerovatno, otkrila svoju tajnu

Ova pjevačica ima najuži struk na estradi: Uskoro puni 49 godina i izgleda nevjerovatno, otkrila svoju tajnu

Autor Ana Živančević
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Jelena Rozga, jedna od najzgodnijih pjevačica, otkrila je tajne svoje vitke linije i zdravog načina života.

Ova pjevačica ima najuži struk na estradi: Uskoro puni 49 godina i izgleda nevjerovatno, otkrila svoju tajnu Izvor: Instagram printscreen/rozgajelenaofficial

Jelena Rozga uskoro će napuniti 49 godina, a i dalje je jedna od najzgodnijih pjevačica na estradi, na čijoj liniji mogu da pozavide i duplo mlađe koleginice. 

Rozga se u mladosti bavila baletom, a pored fizičke aktivnosti, vitku liniju održava zdravim načinom života, izbalansiranom ishranom i redovnim odmorom.

Pogledajte njene fotografije:

"I dalje imam struk 62 cm, ponekad me to nervira kad kupujem recimo pantalone, uvijek mi budu velike u struku pa moram da ih sužavam. Ljudi mi na to kažu: "Šta te to ljuti, ti si srećnica", ali dobro, to je najmanji problem. Neka mi svaki problem bude takav" rekla je Jelena Rozga i dodala:

"Genetika prije svega, svi moji su tanani, ali ja i pazim. Ne jedem gluposti, ne pijem alkohol i puno odmaram. Cio život to radim, nije to ništa novo. Pazim na ishranu zbog zdravlja", izjavila je Jelena Rozga za Hype.

Pored zategnutnog tijela, Rozga ima i lice gotovo bez bore i to bez botoksa. Kako je više puta naglasila, godinama se čuva od sunca i vodi računa o zdravlju svoje kože.

"Od prve svoje zarade, od prvog koncerta, nisam kupila ni cipele, ni haljinu, ja sam kupila kreme", rekla je Jelena Rozga i dodala da nema šanse da posle nastupa legne i ne skine šminku.

Izvor: Nova/ MONDO

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Jelena Rozga

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