Jelena Rozga, jedna od najzgodnijih pjevačica, otkrila je tajne svoje vitke linije i zdravog načina života.

Izvor: Instagram printscreen/rozgajelenaofficial

Jelena Rozga uskoro će napuniti 49 godina, a i dalje je jedna od najzgodnijih pjevačica na estradi, na čijoj liniji mogu da pozavide i duplo mlađe koleginice.

Rozga se u mladosti bavila baletom, a pored fizičke aktivnosti, vitku liniju održava zdravim načinom života, izbalansiranom ishranom i redovnim odmorom.

Pogledajte njene fotografije:

Vidi opis Ova pjevačica ima najuži struk na estradi: Uskoro puni 49 godina i izgleda nevjerovatno, otkrila svoju tajnu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Instagram/RozgaJelenaOfficial Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Instagram/RozgaJelenaOfficial Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: YouTube/Screenshot/ MAC /Music Awards Ceremony Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Instagram/RozgaJelenaOfficial Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Instagram/RozgaJelenaOfficial Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Instagram/RozgaJelenaOfficial Br. slika: 8 8 / 8

"I dalje imam struk 62 cm, ponekad me to nervira kad kupujem recimo pantalone, uvijek mi budu velike u struku pa moram da ih sužavam. Ljudi mi na to kažu: "Šta te to ljuti, ti si srećnica", ali dobro, to je najmanji problem. Neka mi svaki problem bude takav" rekla je Jelena Rozga i dodala:

"Genetika prije svega, svi moji su tanani, ali ja i pazim. Ne jedem gluposti, ne pijem alkohol i puno odmaram. Cio život to radim, nije to ništa novo. Pazim na ishranu zbog zdravlja", izjavila je Jelena Rozga za Hype.

Pored zategnutnog tijela, Rozga ima i lice gotovo bez bore i to bez botoksa. Kako je više puta naglasila, godinama se čuva od sunca i vodi računa o zdravlju svoje kože.

"Od prve svoje zarade, od prvog koncerta, nisam kupila ni cipele, ni haljinu, ja sam kupila kreme", rekla je Jelena Rozga i dodala da nema šanse da posle nastupa legne i ne skine šminku.

Izvor: Nova/ MONDO