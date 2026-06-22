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Pobednica "Nikad nije kasno" otkrila mračnu tajnu takmičenja: Otišla u Ameriku pa odabrala bizarno zanimanje

Pobednica "Nikad nije kasno" otkrila mračnu tajnu takmičenja: Otišla u Ameriku pa odabrala bizarno zanimanje

Autor Marina Cvetković
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Pokušaj Ivane Lole Šalipur da se probije na svetsko tržište ubrzo je prekinut kada se susrela sa mračnom stranom poznatog šou programa.

Pobednica "Nikad nije kasno" otkrila mračnu tajnu takmičenja Izvor: Youtube printscreen / Grand Online

Pevačica Ivana Lola Šalipur, koja je pobednica stručnog žirija takmičenja "Nikad nije kasno", ima vrlo neobičnu i interesantnu životnu priču.

Iako je u mladosti težila ka velikoj karijeri i slavi u Holivudu, susret sa surovom realnošću tamošnjeg šou-biznisa naveo ju je da potpuno odustane od muzike u inostranstvu i postane seksolog u Sjedinjenim Američkim Državama.

U želji da ostvari svoje mladalačke ambicije, Ivana je sa plaćenom avionskom kartom otputovala u Los Anđeles. Ipak, njen pokušaj da se probije na svetsko tržište ubrzo je prekinut kada se susrela sa mračnom stranom poznatog šou programa "Američki idol". Kada je imala uvid u detalje njihovog strašnog ugovora i kada je shvatila kako taj svet zaista funkcioniše, donela je brzu odluku da se povuče.

O svom šokantnom iskustvu i ponudi koju je odbila, Ivana je izjavila:

"Platili su kartu, otišla sam u Los Anđeles. Kao mlađa, u to vreme, definitivno sam htela da imam tu neku ludilo karijeru u Holivudu i da budem poznata. Međutim, kada sam upoznala ceo taj svet, rekla sam - ne, hvala".

Neobičan zaokret

Nakon što je na svoju američku muzičku karijeru stavila tačku, Ivana se okrenula potpuno drugačijem životnom pozivu. Danas uspešno radi kao se*solog u Sjedinjenim Američkim Državama. Govoreći o svom novom zanimanju, ona ističe da su ljudi u Americi mnogo otvoreniji po pitanju ovih tema nego na našim prostorima.

Tagovi

ivana lola šalipur nikad nije kasno

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