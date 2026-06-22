Pobednica "Nikad nije kasno" otkrila mračnu tajnu takmičenja: Otišla u Ameriku pa odabrala bizarno zanimanje

Pokušaj Ivane Lole Šalipur da se probije na svetsko tržište ubrzo je prekinut kada se susrela sa mračnom stranom poznatog šou programa.

Izvor: Youtube printscreen / Grand Online

Pevačica Ivana Lola Šalipur, koja je pobednica stručnog žirija takmičenja "Nikad nije kasno", ima vrlo neobičnu i interesantnu životnu priču.

Iako je u mladosti težila ka velikoj karijeri i slavi u Holivudu, susret sa surovom realnošću tamošnjeg šou-biznisa naveo ju je da potpuno odustane od muzike u inostranstvu i postane seksolog u Sjedinjenim Američkim Državama.

U želji da ostvari svoje mladalačke ambicije, Ivana je sa plaćenom avionskom kartom otputovala u Los Anđeles. Ipak, njen pokušaj da se probije na svetsko tržište ubrzo je prekinut kada se susrela sa mračnom stranom poznatog šou programa "Američki idol". Kada je imala uvid u detalje njihovog strašnog ugovora i kada je shvatila kako taj svet zaista funkcioniše, donela je brzu odluku da se povuče.

O svom šokantnom iskustvu i ponudi koju je odbila, Ivana je izjavila:

"Platili su kartu, otišla sam u Los Anđeles. Kao mlađa, u to vreme, definitivno sam htela da imam tu neku ludilo karijeru u Holivudu i da budem poznata. Međutim, kada sam upoznala ceo taj svet, rekla sam - ne, hvala".

Neobičan zaokret

Nakon što je na svoju američku muzičku karijeru stavila tačku, Ivana se okrenula potpuno drugačijem životnom pozivu. Danas uspešno radi kao se*solog u Sjedinjenim Američkim Državama. Govoreći o svom novom zanimanju, ona ističe da su ljudi u Americi mnogo otvoreniji po pitanju ovih tema nego na našim prostorima.