"Kakav bi grijeh bio da jesam gej?" Čeda Jovanović prvi put otvorio dušu o Aci Kosu i njihovom odnosu

Čedomir Jovanović otvoreno govori o svom prijateljstvu sa Aleksandrom Kosom, koji mu je bio najveća podrška tokom oporavka.

Izvor: Instgaram printscreen / budikraken

Nakon brojnih spekulacija koje su se poslednjih godina pojavljivale u javnosti, političar i nekadašnji lider LDP-a Čedomir Jovanović otvoreno je govorio o odnosu sa Acom, prijateljem koji mu je bio najveća podrška tokom najtežeg perioda života.

Na pitanje da li je sa Acom u ljubavnoj vezi, Jovanović je odgovorio da ga beskrajno voli, ali je naglasio da se radi o dubokom prijateljstvu, koje je nastalo i učvrstilo se tokom njegove borbe za oporavak.

"Naravno da ga volim. Uz njega sam se doslovno vratio u život. Učio me je da hodam, hranio me je i bio mi je rame za plakanje kada mi je bilo najteže", rekao je Jovanović.

On je istakao da ljubav ne mora nužno da podrazumijeva partnerski odnos, navodeći da na isti način voli svoju djecu, prijatelje, planinu, muziku i ljude koji su obilježili njegov život.

Glasine koje kruže ga ne vrijeđaju

Govoreći o glasinama koje su pratile njegov odnos sa Acom, Jovanović je poručio da ga takve priče ne vrijeđaju, ali da ne želi da svojim odgovorima doprinosi diskriminaciji bilo koga.

"Ne smatram da su ljudi drugačije se*sualne orijentacije nešto loše ili ružno. Naprotiv, cio svoj život posvetio sam borbi protiv diskriminacije. Kakav bi bio grijeh da jesam gej? Apsolutno nikakav", rekao je on.

Jovanović je objasnio da je Aca više od dvije decenije jedan od njegovih najbližih prijatelja, kao i najbolji prijatelj njegove supruge Jelene. Kako je naveo, upravo je Aleksa ostavio svoje obaveze i došao da bude uz njega u trenucima kada je bio potpuno nepokretan i kada mu je pomoć bila najpotrebnija.

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Osvrćući se na medijske napise i nagađanja, Jovanović je rekao da je cijela priča počela sa lažnog profila na društvenim mrežama, a potom se proširila kroz senzacionalističke naslove i spekulacije.

Na kraju je podsjetio da je jedan od autora Zakona o zabrani diskriminacije u Srbiji, koji je usvojen prije više od decenije i po, istakavši da taj zakon smatra jednim od svojih najvećih političkih i ličnih uspjeha.

(Net.hr / MONDO)