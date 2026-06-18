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"Nesrećnik bolestan od zla i zaslijepljen mržnjom!": Karleuša kipti od bijesa nakon apela da joj se zabrani koncert

"Nesrećnik bolestan od zla i zaslijepljen mržnjom!": Karleuša kipti od bijesa nakon apela da joj se zabrani koncert

Autor Đorđe Milošević
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Karleuša je burno reagovala nakon apela da joj se zabrani koncert u Sarajevu.

Karleuša je burno reagovala nakon apela da joj se zabrani koncert u Sarajevu. Izvor: MONDO

Pop zvijezda Jelena Karleuša brutalno je odgovorila političaru i ministru spoljnih poslova BiH, Elmedinu Konanoviću, nakon što je zatražio zabranu njenog koncerta.

Podsjetimo, ministar je saopštio je da će tražiti otkazivanje koncerta Jelene Karleuše u Sarajevu, a nastup srpske pjevačice zakazan je za 8. avgust u klubu "Aqua".

Jelena se sada oglasila putem društvene mreže Fejsbuk gdje je demantovala političara i istakla da ona nikada nije rekla nijednu ružnu riječ za bošnjački narod, te da joj je i baka Bosanka.

"Ovaj čovjek je bolestan od zla i zaslijepljen mržnjom. Nikada u životu nisam ružnu riječ rekla za bošnjački narod! Naprotiv, samo najljepše. Baka mi je Bosanka, mnogi prijatelji Bosanci, ogromna fan baza iz Bosne. Ne znam zašto se ovaj nesrećnik okomio na mene, ili želi marketing ili se zaljubio ali svakako, sramno ponašanje. Dosta je bilo mržnje aman bre!!", napisala je Jelena bijesno.

Podsjetimo, Jelenin nastup zakazan je za 8. avgust u klubu "Aqua".

Tagovi

Jelena Karleuša koncert nastup Sarajevo

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