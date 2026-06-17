Preminula glumica u 48. godini: Igrala u hit seriji sa Milošem Bikovićem, a porodica nema para da je sahrani

Tatjana Pletnjeva borila se sa rakom.

Izvor: tatiana_pletneva_actress

Ruska glumica Tatjana Pletnjeva, koja je tokom karijere ostvarila više od 200 uloga na filmu i televiziji, preminula je u 48. godini. Tužnu vijest saopštio je reditelj Marat Nikitin.

"Tanja, kako je ovo moguće? Glumica Tatjana Pletnjeva nas je napustila. Srce mi se cijepa od bola, a razum odbija da povjeruje. Naša Tanja, vedra, nasmijana i beskrajno talentovana Tatjana Pletnjeva, otišla je prerano. Imala je samo 48 godina – godine u kojima je pred njom trebalo da bude još mnogo uloga, planova i srećnih trenutaka", napisao je Nikitin na svojoj stranici na društvenoj mreži VKontakte.

Porodica nema novca za sahranu

Prema navodima ruskog Kanala 5, pozivajući se na izvore bliske glumici, Tatjana se borila sa rakom jetre, koji je poslednjih mjeseci značajno napredovao. Zbog teškog zdravstvenog stanja, Tatjana poslednjih pola godine gotovo da nije radila. Iscrpljujuće liječenje, konstantni pregledi i pokušaji oporavka doslovno su istopili svu porodičnu ušteđevinu.

Za organizaciju najskromnije sahrane potrebno je više od 2 hiljade eura što je iznos koji je za njenu ćerku i porodicu za sada apsolutno nedostižan.

Tatjana Pletnjeva rođena je 22. jula 1977. godine u gradu Votkinsku, u tadašnjoj Udmurtskoj Autonomnoj Sovjetskoj Socijalističkoj Republici. Tokom bogate glumačke karijere ostvarila je više od 200 uloga i stekla veliku popularnost među publikom.

Široj javnosti poznata je po ulogama u filmovima i serijama kao što su "Kuhunja" (u kojoj je igrao i srpski glumac Miloš Biković), "Metro", "Šifra", "Ana Detektiv", "Tetka Marta", "Trag", "Sklifosovski", "Kuhinja", "Stažisti", "Tatine ćerke", "SašaTanja", "Ulice razbijenih fenjera", "Černobilj: Zona isključenja", "Pozovi Dikaprija!" i "Čikatilo: Poslednja sezona".

Pored filmskih i televizijskih ostvarenja, Pletnjeva je često učestvovala i u snimanju muzičkih spotova. Tokom karijere pojavila se u više od 40 muzičkih videa, ostavljajući značajan trag i u tom segmentu industrije zabave.