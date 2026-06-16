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Vuk Kostić se oženio u tajnosti i dobio dijete: Od svih krio izabranicu, a evo ko mu je osvojio srce

Vuk Kostić se oženio u tajnosti i dobio dijete: Od svih krio izabranicu, a evo ko mu je osvojio srce

Autor Jelena Sitarica
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Srpski glumac je sve odradio u tajnosti, a identitet izabranice i dalje je tajna

Vuk Kostić se oženio u tajnosti i dobio dijete: Od svih krio izabranicu, a evo ko mu je osvojio srce Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Glumac Vuk Kostić (46) se, navodno, prije nekoliko mjeseci oženio u tajnosti i dobio je dijete. Njegova supruga nije dio javnog sveta.

Naime, Vuk Kostić, koji je važio za najpoželjnijeg neženju, kako piše Kurir, dobio je ćerku i zakleo se na vječnu ljubav djevojci koja nije iz svijeta pozorišta.

Ovu radosnu i veliku vijest, glumac je ljubomorno čuvao od javnosti, podijelivši je navodno isključivo sa svojim najbližima i kolegama iz Narodnog pozorišta u Beogradu.

"Valjalo bi da dobijem dijete"

Vuk Kostić nikada nije volio previše da eksponira svoj privatni život, ali je uvijek isticao koliko mu je porodica važna i da sanja o ulozi oca.

"Sreća je u malim stvarima, nije srećan onaj ko mnogo ima, nego onaj kome malo treba. Valjalo bi da dobijem dijete, to je jedino što mi je bitno. Ostvario sam se kao glumac, ne patim od toga da budem uspješniji. Volim stvari koje imam i njegujem, zdravlje mi je bitno, i još samo nedostaje to ostvarenje roditeljske uloge", isticao je Vuk ranije za medije.

Inače, Vuk Kostić je bio u vezi sa Jelisavetom Orašanin koja je u centru pažnje javnosti zbog razvoda i veze sa Pavlom Mensurom.


(Kurir.rs/MONDO)

Tagovi

Vuk Kostić svadba oženjen

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