Jelena Jovičić bila je dva puta u braku, a svojevremeno je otvoreno pričala koliko je teško doneti odluku da se na ljubav stavi tačka

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Jedna od naših najlepših i najcenjenijih glumica, Jelena Jovičić, svojevremeno je otvororeno govorila o završetku svog drugog braka, naglašavajući da takva odluka nikada nije laka niti doneta preko noći.

Vidi opis Lepotica ostavila muža na Sv. Jovana: Imala 2 braka, a muvao je i bivši Kameron Dijaz i Katarine Radivojević Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 20 / 20

Nakon sedam godina zajedničkog života, Jelena i njen drugi suprug, Saša Vujisić, odlučili su da se raziđu i krenu različitim putevima, a glumica je odluku donela upravo na Svetog Jovana.

‒ Javili su se nemiri i pitanja na koja nisam umela da pronađem odgovore. Kada se to dogodi, čovek treba sam sa sobom da porazgovara i da bude vrlo iskren, da kaže sebi da li želi da tako nastavi ili da nešto menja. Iskreno, isprva nisam bila svesna šta mi to ne prija, samo sam znala da to više nije to - započela je glumica svojevremeno.

- Sećam se, bio je "Sveti Jovan", bila sam sama, i posle tog unutrašnjeg dijaloga zaključila sam da dalje treba da nastavim sama. Oboje smo osećali neko nezadovoljstvo, nijedno od nas se očigledno nije više osećalo dobro. Odluku nisam donela stihijski, sazrevala je godinama. Čak smo poslednje leto proveli zajedno na moru sa decom, da bih posle toga uvidela da je razvod najbolje rešenje - pričala je Jelena Jovičić.

‒ Najteže mi je bilo da deci objasnim da ne želim više da živim tako i da oni shvate da nas dvoje nismo dobar primer, jer su oni deca. Ne znaju oni šta mi osećamo. Mislim da je brak roditelja deci primer da i oni kasnije svoje zajednice grade delimično po ugledu na taj model. Nisam želela da imaju pogrešnu sliku o odnosu partnera - rekla je Jelena.

- Deci je naš rastanak u početku teško pao, naravno, svako dete bi volelo da njegovi otac i majka ostanu zajedno. Sin iz prvog braka Mateja je već veliki, ima 13 godina, i mogla sam da mu objasnim, dok je ćerka to teže podnela jer je reč o njenom tati - otkrila je ona tada.

- Odlučila sam da ubuduće dozvolim sebi da budem srećna i zadovoljna osoba. Da na sadašnjeg partnera ne prenosim loša osećanja koja sam stekla iz prethodnih iskustava i da ih ostavim iza sebe. Nikada nije kasno da čovek bude srećan ‒ zaključila je tada glumica.

Možda će vas zanimati U restoranu Den Tane srpsku glumicu muvala holivudska zvezda: Psovala ga na srpskom, a on odlepio za njom

Inače, Jelena, koja je oduvek važila za jednu od najlepših žena na domaćoj sceni, u glumu je ušla slučajno, kada ju je u butiku spasio Kusturica. Ona je tada bila studentkinja albanskog, a na ulogu je pristala jer je želela da ima džeparac za more.

Pogledajte kako je Jelena tada izgledala:

Interesantno je da je na Jelenu u jednom trenutku pao i čuveni oskarovac Benisio de Toro, inače bivši partner njene koleginice Katarine Radivojević.

Kako je ispričala svojevremeno za Mondo, ona je svetsku zvezdu upoznala u Americi u restoranu pokojnog Dobrivoja Tanasijevića poznatijeg kao Den Tana.

Iako je njihov susret započeo gotovo svađom, vrlo brzo su spustili loptu.

"On je veliki gospodin i jedan obrazovan čovek, strašno topao i prijemčiv. Ostavio mi je kontakt, hoće da mi pomogne. U smislu, kad dođem da se javim, ali ja se njemu nikad nisam javila. Jednom sam mu samo čestitala rođendan, ostavila sam mu poruku na sekretarici", pričala je glumica.

"Zvao da se nađemo na kafi, sami. Usred bela dana! A opet, ja sam želela da budem što više sa drugaricama, nismo imale dovoljno vremena da budemo zajedno, a obećala sam mu."

"I onda sam ja, da ne bi svoje drugarice ispalila, trebala da ostanem sa njima, a s druge strane sam imala i tu vezu u Beogradu i jednostavno nisam želela, znala sam da tu možda postoje i neke namere, a svakako nisam bila za to jer želela da me baš upamti”, objasnila je glumica.