Dejvid Džejson nije trebalo da glumi Delboja: Ulogu muljatora iz Pekama prije njega odbilo 5 glumaca

Autor Dragana Tomašević
0

Dejvid Džejson otkrio da on nije bio prvi izbor za ulogu Delboja u "Mućkama"

Glumac Dejvid Džejson, koji je svjetsku slavu stekao ulogom Delboja u seriji "Mućke", otkrio je u svojim memoarima zanimljivosti o ovom kultnom liku.

Ser Džejson je rekaoda mu je producent Sid Loterbi jednog dana predao obimnu kovertu sa scenarijem i upitao ga da li želi da ga pročita. Taj susret sa tekstom bio je presudan, a Džejson priznaje da je već na prvo čitanje osjetio da se radi o nečemu posebnom.

"Čim sam video scenario, odmah sam imao dobar osjećaj", istakao je glumac.

  Posebnu pažnju mu je privukao odnos snalažljivog Del Boja i njegovog mlađeg brata Rodnija Trotera, što je kasnije postalo jedno od zaštitnih obilježja serije.

U knjizi je otkrio i zanimljiv detalj iz procesa podjele uloga – da uopšte nije bio prvi izbor za lik koji ga je proslavio.

"Nisam bio prvi pik za ulogu. Ona je prvobitno ponuđena Enu Rajtelu, sjajnom komičaru i glasovnom glumcu. Nakon njegovog odbijanja, Džim Brodbent je dobio istu ponudu, a zatim Robin Nedvel, pa Bili Marej, ali su je i oni odbili zbog prethodno ugovorenih obaveza", rekao je Džejson.

Dodaje da je u tom trenutku mogao da se osjeti zapostavljeno ili povrijeđeno, ali da na to nije gledao na taj način:

"Ali, tada sam imao 40 godina i već sam bio zreo. Moj stav je bio da razumijem razloge zašto se nisu prvo meni obratili".

Dejvid Džejson delboj mućke

