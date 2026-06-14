„Ne nosim donji veš, brus ne podnosim, zato sam i uradila grudi“: Pjevačica iznijela intimne detalje i izazvala buru

Sandra Afrika priznala da ne voli da nosi donji veš i brusthaltere, osim u posebnim prilikama ili za potrebe snimanja spotova.

Izvor: MONDO/Matija Popović

Pjevačica Sandra Afrika poznata je kao osoba bez dlake na jeziku, koja otvoreno govori o različitim temama iz svog života. Često privlači pažnju javnosti zbog svog izgleda, a jednom prilikom govorila je i o svojim navikama.

„Ja donji veš ne nosim. Baš kada moram, onda ga obučem. Mrzim brushaltere, zato sam i uradila grudi. Dok ih nijesam imala, to je bio pakao. Vječito sam morala nešto da budžim i da nosim, katastrofa. Tako da najviše volim kada sam bez ičega, kada mene ništa ne steže i kada mogu komotno da se osjećam“, rekla je pjevačica svojevremeno za „Blic“, pa otkrila u kojim situacijama ipak obuče veš.

„Za neke prilike i tako to, za momka, onda može donji veš, halterčići, čarapice i to, što da ne. Nosim veš i kada su spotovi u pitanju. Kada su takve neke stvari u pitanju, onda nosim veš, ali ovako, molim vas, bez“, priznala je Sandra.

„Volim piletinu“

Sandra Afrika nedavno je rekla da trenutno nema partnera, ali da je privlače mlađi muškarci.

„Nadam se da će biti neki lavić mlađi od mene“, rekla je Sandra, komentarišući i izjavu koleginice Goga Sekulić: „Bolje piletina nego konjetina“.

„Slažem se sa njom, mi smo u tim godinama kada je bolja piletina. Gdje ću starije od sebe? Muvaju me mlađi, prija mi. Prava ljubav ne broji godine, treba biti u nekoj normali, ništa baš pretjerano, da bude kao da sam ga rodila“, rekla je kroz smijeh pjevačica.