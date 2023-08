SLABE NA FUDBALERE, A PRIČALO SE DA RATUJU ZBOG JEDNOG: Ivana Nikolić i Sandra Afrika - Ona mi NIJE prijateljica!

Obje pjevačice su dovodili u vezu sa Vladimirom Volkovim, s kojim je Sandra Afrika u vezi, a evo šta Ivana Nikolić ima da kaže.

Izvor: Instagram/sandraafrika

Ivana Nikolić važi za jednu od najatraktivnijih pjevačica, a otkako je došlo do razlaza grupe "Hurricane" nastavila je da nastupa punom parom. Solo karijeru uspješno gradi, a ljeto provodi radno u Crnoj Gori.

"Jednom ste me samo vidjeli na plaži i to je to, stvarno nemam vremena, imala sam taj jedan dan. Nemam vremena, radim svake noći, ali lijepo mi je, volim to", rekla je ona i dotakla se obožavalaca koji joj prilaze.

"Drago mi je da je to tako, jer stvarno se osjeti kad je neko normalan, ok, kada mogu da mi priđu da se slikaju. Stvarno mi je ok što me tako doživljavaju, što mogu normalno da mi priđu, popričaju i puno mi je srce zbog toga", rekla je Ivana, koja priznaje da nekad poželi da bude sama.

"Nemam problem s tim da moram da bježim privatno, ali bih najradije da se sklonim, da imam svoju plažu gdje mogu da se sunčam i kupam. Volim ljude, ne bježim svakako. Možda sledeće godine kupim nešto u Budvi, voljela bih", otkrila je, a potom se dotakla i koleginice Sandre Afrike i njenog dečka Vladimira Volkova, s kojim su i nju povezivali.

"Ona i ja nismo drugarice. Privatno se nismo družile, upoznale smo se, ali nismo drugarice. Ne mogu da se posvađam s nekim koga ne poznajem, ali ni da komentarišem nekoga s kim se ne družim privatno i ko nije moj prijatelj. Ako im treba da se pakuju takve priče, samo naprijed", poručila je Ivana Nikolić.

